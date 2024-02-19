Справи Майдану: в Офісі Генпрокурора розповіли про результати роботи

В Офісі Генпрокурора розповіли про результати роботи у справах Майдану та заявили, що в ході досудового розслідування встановлено безпосередній вплив спецслужб рф на діючих на той час представників української влади, зокрема правоохоронних органів та спецслужб, для проведення спільної підривної діяльності проти України і розпалювання національної ворожнечі. Про це повідомив керівник Департаменту у справах Майдану ОГП Олексій Донський, передає УНН з посиланням на ОГП.

Донський відмітив прогрес, досягнутий в ухваленні вироків протягом минулого року порівняно з попередніми періодами.

Після майже 8 років судового розгляду ми отримали довгоочікуваний вирок щодо безпосередніх виконавців масових розстрілів беззбройних протестувальників на Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року. Одного з них вперше у справах Майдану засуджено до довічного позбавлення волі – зазначив начальник Департаменту.

Не менш важливими, за його словами, є результати і щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних до цих злочинів осіб, зокрема тих, дії яких розслідувались в розрізі дослідження так званого "сліду" російської федерації в організації злочинів під час подій Майдану.

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Донський повідомив, що в ході досудового розслідування встановлено безпосередній вплив спецслужб рф на діючих на той час представників української влади, зокрема правоохоронних органів та спецслужб, з метою проведення спільної підривної діяльності проти України і розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Він нагадав, що вже повідомлено про підозру 20 співробітникам фсб рф, а також ексспівробітникам СБУ, які спільно взаємодіяли в інформаційній діяльності.

20 співробітників фсб, серед яких п’ятеро генералів, кілька разів приїжджали в Україну і спільно зі співробітниками СБУ робили відповідні інформаційні матеріали, які ставали підставою для вчинення тих чи інших злочинних дій - пояснив Донський.

"Якщо говорити про організаторів розстрілів по подіям 18-20 лютого, то безпосередньо докази стосовно впливу керівництва рф на ці злочини ви можете почути під час судового розгляду. Вони стосуються як комунікації на рівні керівників держав, так і силовиків. Тут йде питання про вплив на прийняття рішень, - додав він.