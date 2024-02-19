Справи Майдану: в Офісі Генпрокурора розповіли про результати роботи

ukenru
19:41 • 39565 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91278 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113377 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115435 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230139 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155972 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146568 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132691 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121697 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44805 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52988 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46409 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47866 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42671 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230139 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384924 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440231 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448619 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358063 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113377 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130392 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124589 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98470 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107727 перегляди
Актуальне
Справи Майдану: в Офісі Генпрокурора розповіли про результати роботи

Справи Майдану: в Офісі Генпрокурора розповіли про результати роботи

Київ • УНН

 • 20622 перегляди

Генеральна прокуратура повідомила, що досудове розслідування встановило безпосередній вплив російських спецслужб на органи влади України з метою проведення спільної підривної діяльності проти України та розпалювання національної ворожнечі під час протестів на Майдані.

В Офісі Генпрокурора розповіли про результати роботи у справах Майдану та заявили, що в ході досудового розслідування встановлено безпосередній вплив спецслужб рф на діючих на той час представників української влади, зокрема правоохоронних органів та спецслужб, для проведення спільної підривної діяльності проти України і розпалювання національної ворожнечі. Про це повідомив керівник Департаменту у справах Майдану ОГП Олексій Донський, передає УНН з посиланням на ОГП.

Донський відмітив прогрес, досягнутий в ухваленні вироків протягом минулого року порівняно з попередніми періодами.

Після майже 8 років судового розгляду ми отримали довгоочікуваний вирок щодо безпосередніх виконавців масових розстрілів беззбройних протестувальників на Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року. Одного з них вперше у справах Майдану засуджено до довічного позбавлення волі

– зазначив начальник Департаменту.

Не менш важливими, за його словами, є результати і щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних до цих злочинів осіб, зокрема тих, дії яких розслідувались в розрізі дослідження так званого "сліду" російської федерації в організації злочинів під час подій Майдану.

"Справи Майдану" : ДБР вже оголосило більше ніж 200 підозр, понад сотню справ передали до суду19.02.24, 11:58 • 26489 переглядiв

Донський повідомив, що в ході досудового розслідування встановлено безпосередній вплив спецслужб рф на діючих на той час представників української влади, зокрема правоохоронних органів та спецслужб, з метою проведення спільної підривної діяльності проти України і розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Він нагадав, що вже повідомлено про підозру 20 співробітникам фсб рф, а також ексспівробітникам СБУ, які спільно взаємодіяли в інформаційній діяльності.

20 співробітників фсб, серед яких п’ятеро генералів, кілька разів приїжджали в Україну і спільно зі співробітниками СБУ робили відповідні інформаційні матеріали, які ставали підставою для вчинення тих чи інших злочинних дій

- пояснив Донський.

"Якщо говорити про організаторів розстрілів по подіям 18-20 лютого, то безпосередньо докази стосовно впливу керівництва рф на ці злочини ви можете почути під час судового розгляду. Вони стосуються як комунікації на рівні керівників держав, так і силовиків. Тут йде питання про вплив на прийняття рішень, - додав він.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23