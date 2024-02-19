Справи Майдану: торік було повідомлено про підозру 63 особам
Київ • УНН
У 2023 році Генеральна прокуратура повідомила про підозру 63 особам та скерувала до суду 26 обвинувальних актів щодо 51 особи у справах Майдану.
У справах Майдану у 2023 році було повідомлено про підозру 63 особам, до суду направлено 26 обвинувальних актів стосовно 51 особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального Прокурора.
Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 57 кримінальних провадженнях стосовно 76 осіб. Ці кримінальні провадження охоплюють понад 3600 епізодів кримінальних правопорушень.
Деталі
Повідомляється, що у 2023 році у справах Майдану судами ухвалено 13 обвинувальних вироків (один з них надалі було скасовано), якими засуджено 18 осіб – більше, ніж за 4 попередні роки разом.
Упродовж 2023 повідомлено про підозру 63 особам, у тому числі:
• 6 високопосадовців та керівників правоохоронних органів, серед яких колишні: Голова СБУ, його перший заступник, заступник начальника Головного управління-начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України в місті Києві, начальники УМВС України в Сумській та Черкаській областях;
• 30 правоохоронців (з них 6 слідчих);
• 3 судді;
• 20 співробітників фсб рф (зокрема 5 генералів);
• 4 цивільні особи.
У 2023 році до суду направлено 26 обвинувальних актів стосовно 51 особи, з них:
• 12 високопосадовців і керівників правоохоронних органів, серед яких колишні Президент України, Міністр внутрішніх справ України та його заступники, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України та його заступник;
• 31 правоохоронець, у тому числі 5 слідчих;
• 2 судді та 1 службова особа суду;
• 5 цивільних осіб.
Вже у 2024 році до суду направлено 3 обвинувальні акти стосовно 11 осіб, у тому числі 10 правоохоронців та 1 судді
Справи Майдану: в Офісі Генпрокурора розповіли про результати роботи19.02.24, 16:14 • 20622 перегляди