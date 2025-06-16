Израиль начнет спасательные рейсы для возвращения граждан домой в течение 72 часов - СМИ
Киев • УНН
Министерство транспорта Израиля планирует начать спасательные рейсы для израильтян, застрявших за границей. План предусматривает две посадки в час, только в светлое время суток.
Спасательные рейсы для возвращения домой застрявших израильтян начнутся в течение 72 часов, сообщило агентство N12 в понедельник, пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Детали
План Министерства транспорта страны, как сообщается, одобрило Министерство обороны и "начнется не позднее, чем через 72 часа".
Однако агентство N12 отметило, что план включает только две посадки рейсов в час и посадка будет осуществляться только в светлое время суток.
Дополнение
Аэропорт Бен-Гурион был закрыт с четверга, а авиакомпании отменили рейсы в Израиль, в результате чего тысячи израильтян оказались за границей.
Главный аэропорт Израиля закрыт, авиакомпании отменяют рейсы из-за эскалации в регионе13.06.25, 14:42 • 3774 просмотра