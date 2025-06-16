Израиль начнет спасательные рейсы для возвращения граждан домой в течение 72 часов - СМИ

Спасательные рейсы для возвращения домой застрявших израильтян начнутся в течение 72 часов, сообщило агентство N12 в понедельник, пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

План Министерства транспорта страны, как сообщается, одобрило Министерство обороны и "начнется не позднее, чем через 72 часа".

Однако агентство N12 отметило, что план включает только две посадки рейсов в час и посадка будет осуществляться только в светлое время суток.

Дополнение

Аэропорт Бен-Гурион был закрыт с четверга, а авиакомпании отменили рейсы в Израиль, в результате чего тысячи израильтян оказались за границей.

Главный аэропорт Израиля закрыт, авиакомпании отменяют рейсы из-за эскалации в регионе