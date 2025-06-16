Ізраїль почне рятувальні рейси для повернення громадян додому протягом 72 годин - ЗМІ
Київ • УНН
Міністерство транспорту Ізраїлю планує розпочати рятувальні рейси для ізраїльтян, які застрягли за кордоном. План передбачає дві посадки на годину, тільки у світлий час доби.
Рятувальні рейси для повернення додому ізраїльтян, що застрягли, розпочнуться протягом 72 годин, повідомило агентство N12 у понеділок, пише УНН з посиланням на The Jerusalem Post.
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План Міністерства транспорту країни, як повідомляється, схвалило Міністерство оборони і "розпочнеться не пізніше, ніж через 72 години".
Однак агентство N12 зазначило, що план включає лише дві посадки рейсів на годину і посадка буде здійснюватися лише у світлий час доби.
Доповнення
Аеропорт Бен-Гуріон був закритий з четверга, а авіакомпанії скасували рейси до Ізраїлю, внаслідок чого тисячі ізраїльтян опинилися за кордоном.
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