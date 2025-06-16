Ізраїль почне рятувальні рейси для повернення громадян додому протягом 72 годин - ЗМІ

Рятувальні рейси для повернення додому ізраїльтян, що застрягли, розпочнуться протягом 72 годин, повідомило агентство N12 у понеділок, пише УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Деталі

План Міністерства транспорту країни, як повідомляється, схвалило Міністерство оборони і "розпочнеться не пізніше, ніж через 72 години".

Однак агентство N12 зазначило, що план включає лише дві посадки рейсів на годину і посадка буде здійснюватися лише у світлий час доби.

Доповнення

Аеропорт Бен-Гуріон був закритий з четверга, а авіакомпанії скасували рейси до Ізраїлю, внаслідок чого тисячі ізраїльтян опинилися за кордоном.

Головний аеропорт Ізраїлю закритий, авіакомпанії скасовують рейси через ескалацію у регіоні