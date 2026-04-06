Израиль ускоряет производство ракет-перехватчиков на фоне войны с Ираном
Киев • УНН
Правительство Израиля одобрило план по увеличению темпов производства и запасов ракет Arrow. Система предназначена для перехвата баллистических целей за пределами атмосферы.
Министерство обороны Израиля заявило, что правительство страны одобрило план ускорения производства ракет-перехватчиков "Arrow". Об этом говорится в заявлении Минобороны Израиля, передает УНН.
Министерский комитет по закупкам утвердил план Министерства обороны Израиля по значительному дополнительному ускорению производства перехватчиков "Arrow", разработанных и изготовленных компанией "Israel Aerospace Industries
В ведомстве сообщили, что министр обороны Израиля Исраэль Кац и генеральный директор IMOD генерал-майор Амир Барам поддержали соглашение, которое будет подписано в ближайшее время, что позволит значительно увеличить как темпы производства, так и запасы перехватчиков "Arrow".
Оборонная промышленность Израиля уже наращивает производство в соответствии с директивами IMOD, а одобрение Комитета открывает путь для дальнейшего расширения
В Минобороны Израиля рассказали, что система "Arrow", совместно разработанная и произведенная с Агентством противоракетной обороны США, перехватывает баллистические цели на высотах вне атмосферы и в верхних слоях атмосферы, защищая Израиль от стратегических угроз большой дальности.
Система доказала свои возможности во время текущей войны, успешно перехватив многочисленные баллистические ракеты, запущенные из Ирана и Йемена. Она считается одной из самых современных систем противоракетной обороны в мире. План ускорения реализации возглавляет директор Израильской организации противоракетной обороны при Управлении оборонных исследований и разработок Моше Патель совместно с Бюджетным департаментом и другими департаментами IMOD
По всему Израилю и на оккупированном Западном берегу реки Иордан почти ежедневно находят крупные фрагменты иранских баллистических ракет, сбитых системами ПВО. Часть обломков настолько велика, что по размеру напоминает небольшие грузовики.