Израиль ускоряет производство ракет-перехватчиков на фоне войны с Ираном

$43.650.1650.310.14
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 1868 просмотра
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
13:34 • 7406 просмотра
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
12:42 • 10537 просмотра
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
09:58 • 15400 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
6 апреля, 08:23 • 23411 просмотра
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
6 апреля, 06:00 • 26740 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
6 апреля, 04:08 • 30537 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 54065 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 94522 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 118399 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
8.5м/с
64%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Блогеры
Кэтрин, принцесса Уэльская
Уильям, принц Уэльский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Черниговская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo10:58 • 10085 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 31778 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 45624 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 46625 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 57967 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"

Израиль ускоряет производство ракет-перехватчиков на фоне войны с Ираном

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Правительство Израиля одобрило план по увеличению темпов производства и запасов ракет Arrow. Система предназначена для перехвата баллистических целей за пределами атмосферы.

Израиль ускоряет производство ракет-перехватчиков на фоне войны с Ираном

Министерство обороны Израиля заявило, что правительство страны одобрило план ускорения производства ракет-перехватчиков "Arrow". Об этом говорится в заявлении Минобороны Израиля, передает УНН

Министерский комитет по закупкам утвердил план Министерства обороны Израиля по значительному дополнительному ускорению производства перехватчиков "Arrow", разработанных и изготовленных компанией "Israel Aerospace Industries 

- заявили в ведомстве. 

В ведомстве сообщили, что министр обороны Израиля Исраэль Кац и генеральный директор IMOD генерал-майор Амир Барам поддержали соглашение, которое будет подписано в ближайшее время, что позволит значительно увеличить как темпы производства, так и запасы перехватчиков "Arrow". 

Оборонная промышленность Израиля уже наращивает производство в соответствии с директивами IMOD, а одобрение Комитета открывает путь для дальнейшего расширения 

- подчеркнули в ведомстве. 

В Минобороны Израиля рассказали, что система "Arrow", совместно разработанная и произведенная с Агентством противоракетной обороны США, перехватывает баллистические цели на высотах вне атмосферы и в верхних слоях атмосферы, защищая Израиль от стратегических угроз большой дальности.

Система доказала свои возможности во время текущей войны, успешно перехватив многочисленные баллистические ракеты, запущенные из Ирана и Йемена. Она считается одной из самых современных систем противоракетной обороны в мире. План ускорения реализации возглавляет директор Израильской организации противоракетной обороны при Управлении оборонных исследований и разработок Моше Патель совместно с Бюджетным департаментом и другими департаментами IMOD 

- добавили в ведомстве. 

Напомним 

По всему Израилю и на оккупированном Западном берегу реки Иордан почти ежедневно находят крупные фрагменты иранских баллистических ракет, сбитых системами ПВО. Часть обломков настолько велика, что по размеру напоминает небольшие грузовики. 

Павел Башинский

Новости Мира
Техника
Государственный бюджет
Военное положение
Израиль
Министерство обороны (Израиль)
Иран
Йемен