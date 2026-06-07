Фиктивные инвалидности для уклонения от мобилизации: на Волыни задержали главу экспертной команды и медика
Киев • УНН
На Волыни задержали главу экспертной группы за продажу фиктивных инвалидностей. Услуга для уклонения от мобилизации стоила до 2000 долларов.
На Волыни задержали главу экспертной команды, которая предоставляла фиктивные инвалидности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции Украины.
Детали
Отмечается, что за определенную сумму неправомерной выгоды преступники обеспечивали создание искусственной "истории болезни", оформление медицинских заключений, справок, выписок о стационарном лечении и результатов обследований с диагнозами, которые не соответствовали реальному состоянию здоровья пациентов.
В дальнейшем эти документы использовались для установления экспертной командой групп инвалидности и избежания мобилизации. Оба фигуранта задержаны в процессуальном порядке. По данным следствия, к противоправной деятельности причастны медицинский директор по терапевтической помощи медицинского учреждения – глава ЭКОПФО и заведующий отделением мобильной паллиативной помощи другой больницы
Указывается, что полицейские задокументировали факты незаконного установления групп инвалидности как минимум пяти военнообязанным гражданам. Стоимость таких "услуг" достигала 2 000 долларов.
Оперативники ... задержали обоих фигурантов во время получения 1 500 долларов неправомерной выгоды. Ранее задокументировали факт передачи одному из медиков 300 долларов за подготовку медицинского заключения как основания для дальнейшего получения инвалидности
Они уточнили, что глава экспертной команды и заведующий отделением задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.
В настоящее время подозреваемым избраны меры пресечения. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к функционированию коррупционной схемы
Напомним
В мае Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали еще восемь схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций в разных регионах Украины.
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