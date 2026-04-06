Ізраїль прискорює виробництво ракет-перехоплювачів на тлі війни з Іраном

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Уряд Ізраїлю схвалив план збільшення темпів виробництва та запасів ракет Arrow. Система призначена для перехоплення балістичних цілей поза атмосферою.

Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що уряд країни схвалив план пришвидшення виробництва ракет-перехоплювачів "Arrow". Про це йдеться у заяві Міноборони Ізраїлю, передає УНН

Міністерський комітет із закупівель затвердив план Міністерства оборони Ізраїлю щодо значного додаткового прискорення виробництва перехоплювачів "Arrow", розроблених і виготовлених компанією "Israel Aerospace Industries 

- заявили у відомстві. 

У відомстві повідомили, що міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац та генеральний директор IMOD генерал-майор Амір Барам підтримали угоду, яка буде підписана найближчим часом, що дозволить значно збільшити як темпи виробництва, так і запаси перехоплювачів "Arrow". 

Оборонна промисловість Ізраїлю вже нарощує виробництво відповідно до директив IMOD, а схвалення Комітету відкриває шлях для подальшого розширення 

- наголосили у відомстві. 

У Міноборони Ізраїлю розповіли, що система "Arrow", спільно розроблена та вироблена з Агентством протиракетної оборони США, перехоплює балістичні цілі на висотах поза атмосферою та у верхніх шарах атмосфери, захищаючи Ізраїль від стратегічних загроз великої дальності.

Система довела свої можливості під час поточної війни, успішно перехопивши численні балістичні ракети, запущені з Ірану та Ємену. Вона вважається однією з найсучасніших систем протиракетної оборони у світі. План прискорення реалізації очолює директор Ізраїльської організації протиракетної оборони при Управлінні оборонних досліджень і розробок Моше Патель спільно з Бюджетним департаментом та іншими департаментами IMOD 

- додали у відомстві. 

По всьому Ізраїлю та на окупованому Західному березі річки Йордан майже щодня знаходять великі фрагменти іранських балістичних ракет, збитих системами ППО. Частина уламків настільки велика, що за розміром нагадує невеликі вантажівки. 

