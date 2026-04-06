Ізраїль прискорює виробництво ракет-перехоплювачів на тлі війни з Іраном

Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що уряд країни схвалив план пришвидшення виробництва ракет-перехоплювачів "Arrow". Про це йдеться у заяві Міноборони Ізраїлю, передає УНН.

У відомстві повідомили, що міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац та генеральний директор IMOD генерал-майор Амір Барам підтримали угоду, яка буде підписана найближчим часом, що дозволить значно збільшити як темпи виробництва, так і запаси перехоплювачів "Arrow".

У Міноборони Ізраїлю розповіли, що система "Arrow", спільно розроблена та вироблена з Агентством протиракетної оборони США, перехоплює балістичні цілі на висотах поза атмосферою та у верхніх шарах атмосфери, захищаючи Ізраїль від стратегічних загроз великої дальності.

Система довела свої можливості під час поточної війни, успішно перехопивши численні балістичні ракети, запущені з Ірану та Ємену. Вона вважається однією з найсучасніших систем протиракетної оборони у світі. План прискорення реалізації очолює директор Ізраїльської організації протиракетної оборони при Управлінні оборонних досліджень і розробок Моше Патель спільно з Бюджетним департаментом та іншими департаментами IMOD