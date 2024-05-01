Нетаньяху встретился с Блинкеном: Премьер-министр Израиля отверг предложение прекратить войну с ХАМАС, как часть соглашения об освобождении заложников

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Зеленский уволил Витюка с должности начальника Департамента контрразведки СБУ
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Согласовали финальные штрихи: Зеленский о подготовке к Глобальному саммиту мира
Зеленский заявил, что сегодня согласовали финальные штрихи, а также максимально активно работаем для того, чтобы на Глобальном саммите мира было как можно больше лидеров и стран.
В Германии сожгли дачный домик главы Rheinmetall за поставки оружия Украине - СМИ
Левые экстремисты взяли на себя ответственность за поджог дома генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив немецкую оружейную компанию в наживе на войне в Украине.
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Сегодня россияне атаковали Никопольский район, применив 10 беспилотников-камикадзе и тяжелую артиллерию, повредив жилые дома, медицинское учреждение, инфраструктуру и вызвав ранения.
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве областных СБУ: детали
Президент Зеленский сменил руководство областных управлений СБУ, назначив новых руководителей в Днепропетровской, Закарпатской, Волынской и Николаевской областях.
Кабмин снизил максимальную сумму кредита на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"
Кабинет Министров уменьшил максимальную сумму кредита на пополнение оборотных средств до 5 миллионов гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", оставив неизменными лимиты на инвестиционные цели.
Хотят ограничить съемки территории Украины: Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний
Министерство обороны будет сотрудничать с крупной спутниковой компанией для ограничения спутниковой съемки территории Украины во время военного положения, чтобы не допустить ее использования противником, а также продолжит контракт на заказ актуальных снимков для нужд обороны и безопасности.
Китай начал испытания авианосца нового поколения "Fujian"
Китай начинает морские испытания своего третьего и самого современного авианосца "Фуцзянь", что является ключевым шагом к его введению в эксплуатацию в составе китайских ВМС в течение года.
Зеленский анонсировал подготовку семи новых соглашений по безопасности. Одно из них - с США
Президент Зеленский объявил, что Украина готовит семь новых двусторонних соглашений в сфере безопасности, в том числе одно с Соединенными Штатами, которое охватывает вопросы вооружений, финансов и политического сотрудничества с целью укрепления безопасности Украины до членства в НАТО.