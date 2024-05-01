Нетаньяху встретился с Блинкеном: Премьер-министр Израиля отверг предложение прекратить войну с ХАМАС, как часть соглашения об освобождении заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил Госсекретарю США Энтони Блинкену, что потенциальное перемирие не помешает операции в Рафахе. Блинкен повторил мнение США о прекращении войны и утверждает, что ХАМАС "стоит на пути прекращения огня". О результатах переговоров политиков пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что не будет воспринимать прекращение войны в Газе как часть потенциальной сделки по заложникам.

Он сказал Блинкену, что мы заинтересованы в достижении соглашения и намерены свергнуть ХАМАС. - сказал чиновник журналистам.

Израиль передал ХАМАС свое последнее предложение через египетских посредников в конце прошлой недели и ожидает ответа в среду вечером, сообщил израильский чиновник The Times of Israel.

Нетаньяху также сказал Блинкену во время их встречи в Иерусалиме, что соглашение о заложниках с ХАМАС не означает, что вторжения в Рафах можно будет избежать.

Операция в Рафахе ни от чего не зависит. Премьер-министр Нетаньяху четко дал это понять министру Блинкену. - сказали в офисе премьер-министра.

В то же время Блинкен на этой встрече "подтвердил четкую позицию Соединенных Штатов по Рафаху". Израильские журналисты отмечают, что в отчетах США точно не указано, какова эта позиция, но администрация Байдена решительно выступает против операции в Рафахе без надежного плана эвакуации мирных жителей. В США также заявляли, что переход военных Израиля в город на юге Газы они будут расценивать как переход за "красную линию".

Дополнительно

Во время встречи с президентом Исааком Герцогом в Иерусалиме ранее в тот же день Блинкен высказал подобные мысли. Он возложил вину за то, что с ноября не удалось достичь соглашения по заложникам прямо на ХАМАС.

Террористическая организация Газы является "единственной причиной того, почему этого не удалось бы достичь. ... Никаких оправданий. - сказал Блинкен.

В отчете ливанского информационного издания al-Akhbar указано, что предложение Израиля предусматривает освобождение не менее 33 заложников на первом этапе, а затем последующие этапы, которые установят устойчивое спокойствие и возможный полный вывод войск ЦАХАЛ.

Сообщается, что первый этап соглашения, который продлится 40 дней, предусматривает постепенный вывод израильских войск из частей Полосы, чтобы позволить перемещение гуманитарной помощи и возвращение гражданских лиц в свои дома. В то же время представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри заявил, что комментарии Блинкена, обвиняющие террористическую группировку в недостижении соглашения, это попытка оказать на него давление и оправдание действий Израиля. Абу Зухри также заявил изданию Reuters, что группа все еще изучает недавнее предложение о перемирии.

Блинкен также обвинил ХАМАС в страданиях гражданского населения Газы:

Мы также должны сосредоточиться на людях в Газе, которые страдают в этом перекрестном огне, созданном ХАМАСом, и поэтому сосредоточиться на том, чтобы получить их. помощь, в которой они нуждаются - еду, лекарства, воду, убежище. - сказал Блинкен.

Напомним

Блинкен прибыл в Израиль во вторник вечером после визитов в Иорданию и Саудовскую Аравию.

Первый дипломат США должен был встретиться с министром обороны Йоавом Галлантом на переходе Керем-Шалом и советником по национальной безопасности Цахи Ханегби в порту Ашдода днем, чтобы ознакомиться с гуманитарной помощью, поступающей в Газу.

Теперь дело в ХАМАС Больше никаких задержек, никаких оправданий... Мы хотим, чтобы в ближайшие дни это соглашение (о поставках гуманитарной помощи - ред.) было заключено". - сказал Блинкен журналистам в Иордании.

Израиль резко увеличил гуманитарную помощь Газе после смертоносного удара 1 апреля по гуманитарным работникам World Central Kitchen, но ситуация остается ужасной. Подавляющее большинство жителей покинули свои дома, а ООН предупредила об угрозе голода.

Ожидается, что построенный США плавучий пирс на побережье Газы будет завершен позже на этой неделе. По данным властей Кипра, следящих за этим строительством, помощь будет поступать по "морскому коридору" через восточную средиземноморскую страну.

Блинкен сказал, что пирс "существенно увеличит помощь", но не является "заменой" большего сухопутного доступа.