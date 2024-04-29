Блінкен у Саудівській Аравії обговорить досягнення перемир’я в Газі
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуває в Ер-Ріяді, щоб обговорити зусилля, спрямовані на досягнення перемир'я в Газі, звільнення заручників і досягнення безпеки на Близькому Сході.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, обговорить зусилля щодо досягнення перемир’я в Газі та розбудови безпеки на Близькому Сході. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає УНН.
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Ентоні Блінкен перебуває в Ер-Ріяді, щоб обговорити зусилля щодо досягнення перемир’я в Газі, яке забезпечує звільнення заручників, а також роботу над розбудовою міцного миру та безпеки в регіоні
Держсекретар США також візьме участь у спеціальному засіданні Всесвітнього економічного форуму щодо глобальної співпраці та засіданні Ради співробітництва Перської затоки.
Раніше УНН повідомляв, що держсекретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Саудівської Аравії для обговорення близькосхідної кризи.
У понеділок, 29 квітня, до Єгипту повинна прибути делегація бойовиків ХАМАС для проведення нового раунду переговорів про припинення вогню. Бойовики обговорять пропозицію про припинення вогню, передану ХАМАСу посередникам з Катару та Єгипту, а також відповідь Ізраїлю.