Блинкен в Саудовской Аравии обсудит достижение перемирия в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, обсудит усилия по достижению перемирия в Газе и развития безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

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Энтони Блинкен находится в Эр-Рияде, чтобы обсудить усилия по достижению перемирия в Газе, которое обеспечивает освобождение заложников, а также работу над развитием прочного мира и безопасности в регионе - написал Миллер в соцсети X.

Госсекретарь США также примет участие в специальном заседании Всемирного экономического форума по глобальному сотрудничеству и заседании Совета сотрудничества Персидского залива.

Ранее УНН сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию для обсуждения ближневосточного кризиса.

В понедельник, 29 апреля, в Египет должна прибыть делегация боевиков ХАМАС для проведения нового раунда переговоров о прекращении огня. Боевики обсудят предложение о прекращении огня, переданное ХАМАСу посредникам из Катара и Египта, а также ответ Израиля.