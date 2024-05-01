Нетаньяху зустрівся із Блінкеном: Прем'єр-міністр Ізраїлю відкинув пропозицію припинити війну з ХАМАС, як частину угоди про звільнення заручників

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив Держсекретарю США Ентоні Блінкену, що потенційне перемир’я не завадить операції у Рафаху. Блінкен повторив думку США про припинення війни й стверджує, що ХАМАС "стоїть на шляху припинення вогню". Про результати перемовин політиків пише The Times of Israel, передає УНН.

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Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху наголосив, що не сприйме припинення війни в Газі як частину потенційної угоди щодо заручників.

Він сказав Блінкену, що ми зацікавлені в досягненні угоди та маємо намір повалити ХАМАС. — сказав чиновник журналістам.

Ізраїль передав ХАМАС свою останню пропозицію через єгипетських посередників наприкінці минулого тижня і очікує відповіді в середу ввечері, повідомив ізраїльський чиновник The Times of Israel.

Нетаньяху також сказав Блінкену під час їхньої зустрічі в Єрусалимі, що угода про заручників із ХАМАС не означає, що вторгнення в Рафах можна буде уникнути.

Операція в Рафаху ні від чого не залежить. Прем’єр-міністр Нетаньяху чітко дав це зрозуміти міністру Блінкену. — сказали в офісі прем’єр-міністра.

В той же час Блінкен на цій зустрічі "підтвердив чітку позицію Сполучених Штатів щодо Рафаху". Ізраїльські журналісти відзначають, що у звітах США точно не зазначено, якою є ця позиція, але адміністрація Байдена рішуче виступає проти операції в Рафаху без надійного плану евакуації мирних жителів. У США також заявляли, що перехід військових Ізраїлю до міста на півдні Гази вони розцінюватимуть як перехід за "червону лінію".

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Під час зустрічі з президентом Ісааком Герцогом в Єрусалимі раніше того ж дня Блінкен висловив подібні думки. Він поклав провину за те, що з листопада не вдалося досягти угоди щодо заручників прямо на ХАМАС.

Терористична організація Гази є "єдиною причиною того, чому цього не вдалося б досягти. … Жодних виправдань. — сказав Блінкен.

У звіті ліванського інформаційного видання al-Akhbar зазначено, що пропозиція Ізраїлю передбачає звільнення щонайменше 33 заручників на першому етапі, а потім наступні етапи, які встановлять стійкий спокій і можливе повне виведення військ ЦАХАЛ.

Повідомляється, що перший етап угоди, який триватиме 40 днів, передбачає поступове виведення ізраїльських військ із частин Смуги, щоб дозволити переміщення гуманітарної допомоги та повернення цивільних осіб до своїх домівок. Водночас представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі заявив, що коментарі Блінкена, які звинувачують терористичне угруповання в недосягненні угоди, це спроба чинити на нього тиск і виправдання дій Ізраїлю. Абу Зухрі також заявив виданню Reuters, що група все ще вивчає нещодавню пропозицію про перемир'я.

Блінкен також звинуватив ХАМАС у стражданнях цивільного населення Гази:

Ми також повинні зосередитися на людях у Газі, які страждають у цьому перехресному вогні, створеному ХАМАСом, і тому зосередитися на тому, щоб отримати їх. допомогу, яку вони потребують — їжу, ліки, воду, притулок. - сказав Блінкен.

Нагадаємо

Блінкен прибув до Ізраїлю у вівторок увечері після візитів до Йорданії та Саудівської Аравії.

Перший дипломат США мав зустрітися з міністром оборони Йоавом Галлантом на переході Керем-Шалом і радником з національної безпеки Цахі Ханегбі в порту Ашдода вдень, щоб ознайомитися з гуманітарною допомогою, що надходить до Гази.

Тепер справа в ХАМАС Більше жодних затримок, жодних виправдань… Ми хочемо, щоб найближчими днями ця угода (про поставки гуманітарної допомоги – ред.) була укладена". — сказав Блінкен журналістам у Йорданії.

Ізраїль різко збільшив гуманітарну допомогу Газі після смертоносного удару 1 квітня по гуманітарних працівниках World Central Kitchen, але ситуація залишається жахливою. Переважна більшість жителів покинули свої домівки, а ООН попередила про загрозу голоду.

Очікується, що збудований США плавучий пірс на узбережжі Гази буде завершено пізніше цього тижня. За даними влади Кіпру, що слідкує за цим будівництвом, допомога надходитиме по "морському коридору" через східну середземноморську країну.

Блінкен сказав, що пірс "суттєво збільшить допомогу", але не є "заміною" більшого сухопутного доступу.