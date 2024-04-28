The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-oboroni-izrailМинистерство обороны (Израиль)
the-timesТаймс
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
gaagaГаага
yoav-gallantЙоав Галант
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
sektor-hazaСектор Газа
Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
  •  106120 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  102349 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  144701 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  141937 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  138669 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124606 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  88974 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  82791 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153693 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168180 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Новости по теме
The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху

The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху

  •  344 просмотра
Суд в России арестовал очередного подозреваемого в теракте в "Крокусе"

Суд в России арестовал очередного подозреваемого в теракте в "Крокусе"

  •  365 просмотра
Блинкен отправится с визитом на Ближний Восток

Блинкен отправится с визитом на Ближний Восток

  •  367 просмотра
За день россияне 20 раз обстреляли приграничье Сумщины

За день россияне 20 раз обстреляли приграничье Сумщины

  •  592 просмотра
Россия ударила по жилому дому на Днепропетрощине: спасатели тушили пожар

Россия ударила по жилому дому на Днепропетрощине: спасатели тушили пожар

  •  540 просмотра
В Запорожском цирке акробаты сорвались с 5-метровой высоты

В Запорожском цирке акробаты сорвались с 5-метровой высоты

  •  3249 просмотра
Телескоп Джеймс Уэбб начал изучать экзопланету, где найдены признаки жизни

Телескоп Джеймс Уэбб начал изучать экзопланету, где найдены признаки жизни

  •  4212 просмотра
В течение суток на фронте зафиксировано 71 боестолкновение - Генштаб

В течение суток на фронте зафиксировано 71 боестолкновение - Генштаб

  •  5544 просмотра
Оккупанты захватили Бердичи - DeepState

Оккупанты захватили Бердичи - DeepState

  •  9128 просмотра
У побережья Индонезии произошло землетрясение

У побережья Индонезии произошло землетрясение

  •  7940 просмотра

Популярные

Закончатся до конца мая: Малюська о дискуссиях о судьбе активов рф

Закончатся до конца мая: Малюська о дискуссиях о судьбе активов рф

  •  41770 просмотра
Тяжелая ночь для украинской энергетики: в ДТЭК показали масштабы разрушений после массированной атаки рф

Тяжелая ночь для украинской энергетики: в ДТЭК показали масштабы разрушений после массированной атаки рф

  •  35461 просмотра
Это только первый шаг: глава Киевской ОГА Кравченко об увольнении Майбоженко, который устроил пьяное ДТП

Это только первый шаг: глава Киевской ОГА Кравченко об увольнении Майбоженко, который устроил пьяное ДТП

  •  39571 просмотра
Помощь США позволит Украине полностью профинансировать социальные расходы в этом году - Шмыгаль

Помощь США позволит Украине полностью профинансировать социальные расходы в этом году - Шмыгаль

  •  40353 просмотра
Дания планирует закупить украинскую военную технику для ВСУ: Шмыгаль сделал заявление

Дания планирует закупить украинскую военную технику для ВСУ: Шмыгаль сделал заявление

  •  23895 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  181909 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  183295 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  216035 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  235994 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  374715 просмотра

The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд готов выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта, начальника штаба ЦАХАЛа и сотрудников израильских служб безопасности в связи с предполагаемыми нарушениями во время войны в секторе Газа, говорится в статье в The Times.

политика •   •  344 просмотра
The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху

Суд в России арестовал очередного подозреваемого в теракте в "Крокусе"

Суд в России арестовал 12-го подозреваемого, 21-летнего гражданина Таджикистана, за предоставление средств связи и денег обвиняемым в смертельном теракте в "Крокус Сити Холле".

политика •   •  365 просмотра
Суд в России арестовал очередного подозреваемого в теракте в "Крокусе"

Блинкен отправится с визитом на Ближний Восток

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию и Израиль, что станет его седьмой дипломатической миссией на Ближнем Востоке со времени войны между Израилем и ХАМАС в Газе более полугода назад.

политика •   •  367 просмотра
Блинкен отправится с визитом на Ближний Восток

За день россияне 20 раз обстреляли приграничье Сумщины

Россияне 20 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, зафиксировав 112 взрывов, но, к счастью, никто не пострадал.

Общество •   •  592 просмотра
За день россияне 20 раз обстреляли приграничье Сумщины

Россия ударила по жилому дому на Днепропетрощине: спасатели тушили пожар

Россия нанесла удар по жилому дому в Никопольском районе Днепропетровской области, что вызвало пожар, который впоследствии потушили спасатели.

Общество •   •  540 просмотра
Россия ударила по жилому дому на Днепропетрощине: спасатели тушили пожар

В Запорожском цирке акробаты сорвались с 5-метровой высоты

В Запорожском цирке произошел несчастный случай: акробаты упали с 5-метровой высоты, в результате чего девочка получила сотрясение мозга, а мальчик сломал ногу.

Здоровье •   •  3249 просмотра
В Запорожском цирке акробаты сорвались с 5-метровой высоты

Телескоп Джеймс Уэбб начал изучать экзопланету, где найдены признаки жизни

Космический телескоп Джеймса Уэбба начал исследование экзопланеты K2-18b, которая вдвое больше Земли и расположена на расстоянии 120 световых лет, поскольку она может содержать в своей атмосфере биосигнатуры, указывающие на потенциальные признаки жизни.

Новости Мира •   •  4212 просмотра
Телескоп Джеймс Уэбб начал изучать экзопланету, где найдены признаки жизни

В течение суток на фронте зафиксировано 71 боестолкновение - Генштаб

За минувшие сутки на линии соприкосновения зафиксировано 71 боевое столкновение, во время которых противник нанес 31 ракетный и 46 авиационных ударов, а также совершил 23 обстрела украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  5544 просмотра
В течение суток на фронте зафиксировано 71 боестолкновение - Генштаб

Оккупанты захватили Бердичи - DeepState

Российские войска захватили село Бердичи к югу от Очеретино, бои в этом районе продолжаются, поскольку украинские войска ведут арьергардные бои и отступают с северных окраин села.

Война •   •  9128 просмотра
Оккупанты захватили Бердичи - DeepState

У побережья Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло у побережья индонезийского острова Ява, подземные толчки ощущались в Джакарте и Бандунге, но предупреждение о цунами не было объявлено и жертв не зафиксировано.

Новости Мира •   •  7940 просмотра
У побережья Индонезии произошло землетрясение