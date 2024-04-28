The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд готов выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников в связи с войной в Газе, пишет The Times, передает УНН.

Детали

По данным издания, ордера также могут выдать на министра обороны Йоава Галланта и начальника генерального штаба ЦАХАЛ, а также сотрудников израильских служб безопасности. Это может произойти уже на следующей неделе, пишет The Times.

В ответ на это Нетаньяху заявил, что любые решения МУС не повлияют на действия Израиля, но "создадут опасный прецедент".

Под моим руководством Израиль никогда не допустит никаких попыток Международного уголовного суда в Гааге подорвать его основное право на самооборону... Хотя МУС не повлияет на действия Израиля, он создаст опасный прецедент, который будет угрожать солдатам и чиновникам всех демократических стран, которые борются с диким терроризмом и бессмысленной агрессией написал Нетаньяху.

Ранее израильское новостное агентство Channel 12 сообщило, что Израиль все больше обеспокоен возможностью того, что МУС выдаст ордера на арест Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников за вероятные нарушения международного права в секторе Газа. В сообщении говорится, что канцелярия премьер-министра провела "экстренное обсуждение" по этому вопросу.

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