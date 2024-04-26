ЦАХАЛ ждет лишь одобрения правительства, чтобы начать крупное наземное наступление на Рафах в Газе

Армия обороны Израиля провела всю необходимую подготовку к большому наземному наступлению в самом южном городе Газы Рафах и может начать операцию, как только получит одобрение правительства. Как пишет Times Of Israel, об этом заявил высокопоставленный представитель израильской армии, передает УНН.

Детали

Израиль считает Рафах последним бастионом Хамаса в секторе Газа и готов эвакуировать оттуда палестинское гражданское население и штурмовать укрепления Хамаса.

Представитель правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху ранее сообщил, что Израиль "продвигается вперед" в проведении наземной операции, но не назвал никаких сроков.

Между тем, многочисленные израильские сообщения указывают на то, что высшие должностные лица израильских служб безопасности в среду посетили Египет для координации запланированного наступления на Рафах.

Среди них были начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и глава Шин-Бета Ронен Бар. Сообщается, что чиновники встретились с руководителем разведки Египта Аббасом Камелем и начальником штаба Усамой Аскаром на фоне опасений Каира, что наступление может привести к гуманитарной катастрофе, которая заставит десятки тысяч жителей Газы прорвать границу и попасть в Египет.

Напомним

Соединенные Штаты требуют от Израиля немедленного прекращения огня и угрожают изменить свою политику поддержки, если гуманитарный кризис в Газе не улучшится. Израиль предпринял шаги для помощи Газе, но риск голода в анклаве остается высоким, причем, по словам специального посланника США Дэвида Саттерфилда, его северная часть сталкивается с очень высоким риском голода.

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов