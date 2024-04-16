"Тегеран не планирует дальнейшей эскалации": в КНР заявили, что массированная атака Ирана на Израиль была самообороной

После массированного ракетного удара по территории Израиля в КНР отмечают, что Иран "принял ограниченные меры", поэтому это была реализация права на самооборону. Об этом говорится в заявлении по итогам телефонного разговора главы МИД КНР Ван Из иранским коллегой Хоссейном Амир-Абдуллахианом, передает УНН.

Детали

Во время разговора Амир-Абдуллахиан объяснил, что Совет безопасности ООН не отреагировал должным образом на атаку на посольство Ирана в Сирии, поэтому его страна имела право ответить в порядке самозащиты на нарушение своего суверенитета.

Нынешняя региональная ситуация является очень чувствительной, и Иран готов проявлять сдержанность и не планирует дальнейшей эскалации ситуации - заверил иранский министр.

В свою очередь, глава МИД Китая подчеркнул, что Пекин осуждает и выступает против нападения на посольство Ирана в Сирии. По его словам, этот инцидент является серьезным нарушением международного права.

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В то же время атаку по Израилю он назвал "реализацией права на самооборону" и предположил, что Иран не станет углублять дестабилизацию ситуации в регионе.

Китай принял во внимание заявление Ирана о том, что действия, которые он предпринял, были ограниченными и что это была реализация права на самооборону в ответ на нападение на здание посольства. Мы верим, что Иран хорошо понимает ситуацию и сможет избежать дальнейшей дестабилизации, защищая свой суверенитет и достоинство - заявил Ван И.

Стороны также заявили, что страны продолжат сотрудничество и развитие китайско-иранских отношений. Министра также в очередной раз призвали к разрешению конфликта в Газе и восстановлению регионального мира.

Напомним

Иран нанес массированный удар по Израилю с использованием около 300 беспилотников и ракет различного типа.

Представитель ЦАХАЛа заверил, что 99% из около 300 снарядов, выпущенных Ираном по Израилю в течение ночи, были перехвачены средствами ПВО.

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