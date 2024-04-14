Израиль хочет сформировать стратегический альянс против Ирана - Минбороны Израиля

Израиль имеет возможность сформировать стратегический альянс против ядерной опасности со стороны Ирана. В этом страну поддержат союзники, которые помогали с отражением массовой атаки иранских беспилотников и ракет прошлой ночью. Такое заявил в воскресенье сделал министр обороны Израиля Йоав Галлант, передает УНН.

Постоянная подготовка, которую мы проводили вместе с нашими американскими партнерами, привела к впечатляющим результатам. ... У нас есть возможность создать стратегический альянс против этой серьезной угрозы со стороны Ирана, который угрожает установить ядерную взрывчатку на этих ракетах, что может быть чрезвычайно серьезной угрозой. США, Израиль и их союзники стоят бок о бок, чтобы защитить от этой угроза". - заявил Галлант.

Детали

Глава оборонного ведомства также отметил, что последняя атака была одна из самых "драматичных", что когда-либо переживал Израиль.

Прошлой ночью Израиль пережил одну из самых драматичных ночей, которую мы когда-либо переживали - сотни ракет различных типов были выпущены по Государству Израиль, в том числе более 100 баллистических ракет, выпущенных из Ирана, каждая из которых имела сотни килограммов взрывчатки. - заметил Галлант.

Галлант подчеркнул, что будущий стратегический альянс направлен на защиту страны от ядерной опасности.

Напомним

Иран запустил около 300 беспилотников, баллистических и крылатых ракет в сторону Израиля вечером в субботу в ответ на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске 1 апреля, в результате которой погибли семь офицеров Стражей Исламской революции, в том числе два высокопоставленных командира.

Израиль утверждает, что перехватил около 99 процентов снарядов и беспилотников запущенных по их стране.