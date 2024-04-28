WSJ: Египет подготовил новый план по прекращению огня в Газе

Египет подготовил новый план по прекращению огня между группировкой ХАМАС и Израилем. Каир предлагает взаимный обмен заложниками и пленными и трехнедельный "режим тишины". Об этом пишет УНН со ссылкой на Wall Street Journal.

Детали

По словам египетских представителей, Израиль, который помогал сформулировать это предложение, обязался начать долгосрочные дискуссии, если ХАМАС освободит первую группу из 20 заложников в течение перемирия.

Вместе с тем, план предусматривает, что ХАМАС должен освободить детей, женщин, в том числе военнослужащих, и стариков, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

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Их обменяют на около 500 палестинских заключенных, которых удерживают в Израиле. После передачи должно наступить 10-недельное прекращение огня, в течение которого обе стороны будут продолжать переговоры, а по меньшей мере 300-400 тысяч палестинцев, которые сейчас находятся в Рафахе, смогут вернуться в свои дома в других частях сектора Газа.

Кроме того, израильские военные отойдут от коридора, разделяющего север и юг анклава, но все равно будут контролировать передвижение палестинцев по сектору Газа.

Дополнение

Издание отмечает, что этот шаг является последним усилием Египта возобновить безрезультатные переговоры, которые длились около пяти месяцев, на фоне планов Израиля начать штурм города Рафах.

Отмечается, что сейчас власти Израиля находятся под внутренним давлением из-за акций протестов родственников заложников. Протестующие требуют, чтобы премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху предоставил приоритет освобождению пленных перед продолжением военной операции.

В то же время за продолжение войны выступают ультраправые представители правительства.

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Напомним,

Как пишет Times Of Israel, Армия обороны Израиля провела всю необходимую подготовку к крупному наземному наступлению в самом южном городе Газы Рафах и может начать операцию, как только получит одобрение правительства