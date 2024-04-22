США хотят наложить санкции на одно из подразделений ЦАХАЛа - СМИ

Израильские лидеры в воскресенье резко раскритиковали ожидаемое решение США ввести санкции против подразделения ультраортодоксальных солдат израильской армии. Об этом пишет AP, передает УНН.

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Решение, которое ожидается уже в понедельник, ознаменует собой первый случай, когда США ввели санкции против подразделения израильской армии, и это еще больше ухудшит отношения между двумя союзниками, которые становились все более напряженными во время войны Израиля в Газе.

В то время как официальные лица США отказались назвать подразделение, которое, как ожидается, будет подвергнуто санкциям, израильские лидеры и местные СМИ идентифицировали его как Netzah Yehuda - пехотный батальон, основанный примерно четверть века назад для привлечения ультраортодоксальных мужчин в армию. Многие религиозные мужчины освобождаются от того, что считается обязательным.

Израильские лидеры осудили ожидаемое решение как несправедливое, особенно в то время, когда Израиль находится в состоянии войны, и пообещали ему противостоять.

Если кто-то думает, что может наложить санкции на подразделение ЦАХАЛа, я буду бороться с этим всеми силами заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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