Генштаб ЦАХАЛа утвердил план продолжения боевых действий в Газе

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил план продолжения боевых действий на южном направлении сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Герци Халеви провел ситуационную оценку и утверждение планов продолжения войны в Южном командовании вместе с командующим Южного командования генерал-лейтенантом Яроном Финкельманом и другими командирами сказано в сообщении

Последний не зачищенный израильской армией город на юге сектора Газа - Рафах. По данным ООН, в нем находятся более 1,4 млн палестинских беженцев. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что США не поддержит проведение операции в городе.

Нетаньяху заявил, что "есть дата", когда ЦАХАЛ войдет в Рафах