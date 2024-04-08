Нетаньяху заявил, что "есть дата", когда ЦАХАЛ войдет в Рафах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "есть дата" для войск ЦАХАЛа войти в Рафах. Он повторил в видеозаявлении, что нет победы без операции в южном городе, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Нетаньяху также подчеркнул, что получил подробную информацию о переговорах в Каире.

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"Мы постоянно работаем над достижением наших целей, - отметил Нетаньяху, - прежде всего, освобождаем всех наших заложников и достигаем полной победы над ХАМАСом".

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Напомним

7 октября 2023 года ХАМАС с территории Сектора Газа напал на приграничные районы Израиля. В ходе нападения погибли около 1200 человек, около 250 человек захватили в заложники.

Израиль в ответ на нападение начал бомбардировку Сектора Газа, а затем и наземную операцию. Ее целью объявили уничтожение ХАМАСа, лишение группировки контроля над Газой, а также освобождение заложников.