Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы

Израиль одобрил восстановление перехода Эрез и использование порта Ашдод для помощи Газе. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В четверг Кабинет министров Израиля принял решение об открытии контрольно-пропускного пункта Эрез между страной и северной частью сектора Газа, которое стало возможным впервые после терактов, совершенных ХАМАС 7 октября.

Представитель кабинета министров подчеркнул, что возобновление работы перехода имеет целью обеспечить больше гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, которые нуждаются в помощи.

Кроме того, кабинет одобрил использование израильского порта Ашдод для передачи дополнительной гуманитарной помощи в анклав Газа.

Несмотря на эти шаги, направленные на облегчение гуманитарной ситуации в Газе, наземные переходы в сектор остаются сильно ограниченными.

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Организации по оказанию помощи обвинили Израиль в сдерживании поступления помощи на опустошенную войной территорию.

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