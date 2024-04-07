Израиль выведет часть войск из южных регионов Сектора Газа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  169841 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  170961 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  170314 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  149737 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  108738 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127131 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118710 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120465 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112578 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101437 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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2 апреля 2024, 04:45  •  372067 просмотра

Израиль выведет часть войск из южных регионов Сектора Газа

Израиль выводит наземные войска из южной части сектора Газа после завершения миссии в районе Хан-Юниса, сохраняя значительные силы в этом районе для будущих операций против ХАМАС.

Новости Мира •   •  8083 просмотра
Израиль выведет часть войск из южных регионов Сектора Газа

Ракеты Taurus облегчили бы нашу жизнь - Буданов

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заявил в интервью, что немецкие ракеты большой дальности Taurus облегчат украинцам задачи по поражению важных объектов и командных центров.

Война •   •  13564 просмотра
Ракеты Taurus облегчили бы нашу жизнь - Буданов

Вчерашний сброс рф взрывчатки с дрона в Бериславе: количество пострадавших возросло до трех

Три человека получили ранения после того, как российский беспилотник сбросил взрывчатку возле магазина в Бериславе, Херсонская область.

Война •   •  13133 просмотра
Вчерашний сброс рф взрывчатки с дрона в Бериславе: количество пострадавших возросло до трех

рф ни на минуту не прекращает свой террор, готовим ответ для врага - Зеленский

Украина работает над тем, чтобы предоставить надежных защиту от постоянного российского террора, а также Украина готовит конкретный и справедливый ответ врагу, заявляет президент Зеленский.

Война •   •  16530 просмотра
рф ни на минуту не прекращает свой террор, готовим ответ для врага - Зеленский

В российском орске из-за прорыва дамбы остановили нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающий завод в орске, россия, временно остановлен из-за прорыва дамбы на реке Урал, чтобы избежать экологических рисков и соблюдения правил безопасности.

Новости Мира •   •  15189 просмотра
В российском орске из-за прорыва дамбы остановили нефтеперерабатывающий завод

Зеленский обсудил с Главкомом ситуацию на фронте, Умеров доложил о боеприпасах

Зеленский обсудил ситуацию на фронте и спланировал дальнейшие действия с главнокомандующим Сирским, а министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами.

Война •   •  16616 просмотра
Зеленский обсудил с Главкомом ситуацию на фронте, Умеров доложил о боеприпасах

Вскоре увидим в работе: Сырский и Умеровым осмотрели новейшие разработки от украинских производителей

Военное руководство Украины осмотрело новейшие разработки украинских производителей, в частности наземные и воздушные беспилотники, роботизированные системы разминирования, дистанционно управляемые ударные платформы и боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут задействованы в операциях для достижения тактических и оперативных целей.

Война •   •  17566 просмотра
Вскоре увидим в работе: Сырский и Умеровым осмотрели новейшие разработки от украинских производителей

Крымский мост усиленно защищается, но над этим работают - ГУР

Крымский мост тщательно охраняется и защищается россией, но украинские спецслужбы работают над этим вопросом, поскольку он остается важной целью для прерывания российских поставок.

Война •   •  17708 просмотра
Крымский мост усиленно защищается, но над этим работают - ГУР

Буданов о призыве Папы Римского к обмену "всех на всех": осталось убедить рф

Украинская разведка поддерживает призыв Папы Римского о проведении обмена пленными по формуле "всех на всех". Однако, Украина не видит заинтересованности российской стороны в таком действии.

Война •   •  21217 просмотра
Буданов о призыве Папы Римского к обмену "всех на всех": осталось убедить рф

Войска рф за сутки обстреляли 16 населенных пунктов на Сумщине

За минувшие сутки российские войска 89 раз обстреляли 16 населенных пунктов в Сумской области Украины, повредив инфраструктуру и транспортные средства.

Война •   •  20278 просмотра
Войска рф за сутки обстреляли 16 населенных пунктов на Сумщине