Израиль выведет часть войск из южных регионов Сектора Газа

Израиль выводит сухопутные войска с юга Сектора Газа. Об этом заявила армия обороны Израиля, пишет УНН.

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В частности, после месяцев боев вокруг города Хан-Юнис сектор оставила 98-я израильская дивизия.

98-я дивизия спецназа Армии обороны Израиля завершила свою миссию в Хан-Юнисе. Дивизия покинула Сектор Газы, чтобы восстановиться и подготовиться к будущим операциям - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

При этом значительное количество израильских войск будет продолжать действовать в Секторе Газа и сохранит свободу действий Армии обороны Израиля и ее способность проводить точные операции на основе разведывательных данных.

Как отмечает "Радио Свобода", пока остается непонятным, отложит ли отзыв сил вторжение в город Рафах на юге Газы, которое, по словам израильских лидеров, необходимо для ликвидации ХАМАСа.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил 7 апреля, что Израиль находится в шаге от победы в войне с "Хамасом", и подчеркнул, что прекращения огня не будет, пока ХАМАС не освободит всех заложников.

Напомним,

7 октября 2023 года ХАМАС с территории Сектора Газа напал на приграничные районы Израиля. В ходе нападения погибли около 1200 человек, около 250 человек захватили в заложники.

Израиль в ответ на нападение начал бомбардировку Сектора Газа, а затем и наземную операцию. Ее целью объявили уничтожение ХАМАСа, лишение группировки контроля над Газой, а также освобождение заложников.

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