Байден призывает Египет и Катар давить на ХАМАС для обмена заложниками с Израилем

Президент США Джо Байден в пятницу написал лидерам Египта и Катара, призывая их давить на ХАМАС для достижения соглашения с Израилем по заложникам. Об этом пишет Вашингтон пост, со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации, передает УНН.

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По словам высокопоставленного чиновника администрации, президент Джо Байден в пятницу написал лидерам Египта и Катара, призывая их давить на ХАМАС относительно соглашения об обмене заложниками с Израилем. Это произошло на следующий день после того, как Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху удвоить стремление к прекращению огня в шестимесячной войне в Газе.

Соответствующие письма поступили к Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси и правящему эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в тот момент, когда Байден направил директора ЦРУ Билла Бернса в Каир для переговоров по кризису с заложниками в эти выходные.

Официальные лица Белого дома утверждают, что переговоры о приостановлении боевых действий между Израилем и ХАМАС для содействия обмену заложников, удерживаемых в Газе, на палестинских заключенных, удерживаемых в Израиле, являются единственным способом ввести временное прекращение огня и увеличить поток гуманитарной помощи на нуждающиеся в ней территории.

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Чиновник, который сообщил о письмах в Египет и Катар на условиях анонимности, также сообщил, что советник Байдена по национальной безопасности Джон Кирби встретится в понедельник с членами семей примерно 100 заложников, которые, как полагают, все еще находятся в Газе.

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Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби ранее в пятницу заявил, что Байден подчеркнул необходимость заключить соглашение по заложникам во время разговора с Нетаньяху в четверг, который в основном был сосредоточен на израильских авиаударах, в результате которых были убиты семь работников гуманитарной организации World Central Kitchen.

Мы приближаемся к шести месяцам - шести месяцам, как эти люди были заложниками. И то, что мы должны учитывать, это просто ужасные условия, в которых удерживают заложников. ...Им нужно быть дома со своими семьями". - сказал Кирби.

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