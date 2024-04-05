Байден призывает Египет и Катар давить на ХАМАС для обмена заложниками с Израилем

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Прорыв дамбы в рф: тысячи людей эвакуируют из затопленных зон
Прорыв дамбы в российском городе Орск вызвал затопление около 4 000 домов, что привело к эвакуации 10 000 жителей.
Энергосистема стабильна, однако возможны аварийные отключения в 5 областях - Минэнерго
Аварийные отключения электроэнергии действуют в пяти областях Украины, включая почасовые отключения в Харьковской области, несмотря на отсутствие дефицита в объединенной энергосистеме страны.
Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников на Днепропетровщине
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможных атаках беспилотников в Днепропетровской области.
Удар рф по аэродрому "Канатово": суд оставил Червинского под стражей до 19 апреля
Суд продлил содержание под стражей без права внесения залога бывшего исполняющего обязанности командира Романа Червинского, обвиняемого в превышении служебных полномочий, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово, до 19 апреля, впервые в этом деле пойдя вопреки требованию прокуратуры.
Агронома будут судить за сотрудничество с российскими оккупантами по минированию полей в Купянске
В Харьковской области судят 57-летнего агронома, который сотрудничал с российскими оккупантами. 57-летнего мужчину обвиняют в пособничестве государству-агрессору согласно части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины.
Сумщина: войска рф совершили 57 обстрелов за день
В Сумской области за день оккупанты 57 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты, в результате чего произошло 253 взрыва из различных видов вооружения, в том числе минометов, артиллерии, гранатометов и беспилотников в нескольких населенных пунктах.
Над Одессой сбили ракету, обломки упали в прибрежной зоне, есть повреждения - Силы обороны Юга
Управляемая ракета, запущенная российскими военными из Черного моря в направлении Одессы, была уничтожена украинской противовоздушной обороной, но падающие обломки нанесли ущерб прибрежной зоне города.
Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море
В акватории Азовского моря зафиксирована активность вражеской тактической авиации, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Умеров обсудил с Остином текущую ситуацию на украинском фронте и отметил необходимость систем ПВО и ракет
Министр обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Александр Сырский обсудили с министром обороны США Ллойдом Остином текущую ситуацию на поле боя, последствия российских атак, а также потребность в дополнительных системах противовоздушной обороны и ракетах во время еженедельного телефонного разговора.