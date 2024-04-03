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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
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27 марта 2024, 10:45  •  453822 просмотра

Байден отреагировал на гибель сотрудников WCK в Газе: Израиль не сделал достаточно для защиты волонтеров

Байден выразил возмущение по поводу гибели 7 волонтеров гуманитарной миссии Всемирной центральной кухни в Газе, в том числе одного американца, призвав Израиль к быстрому расследованию и привлечению к ответственности виновных.

Новости Мира •   •  13580 просмотра
Байден отреагировал на гибель сотрудников WCK в Газе: Израиль не сделал достаточно для защиты волонтеров

Intel сообщила о 7 млрд долл. операционных убытков подразделения по производству чипов

Intel сообщила об увеличении операционных убытков своего литейного бизнеса на 7 миллиардов долларов в 2023 году.

Экономика •   •  13931 просмотра
Intel сообщила о 7 млрд долл. операционных убытков подразделения по производству чипов

Пожар в ночном клубе в Стамбуле во время ремонта унес жизни 29 человек

По меньшей мере 29 человек погибли в результате пожара в подземном ночном клубе Masquerade в Стамбуле, Турция.

Новости Мира •   •  15305 просмотра
Пожар в ночном клубе в Стамбуле во время ремонта унес жизни 29 человек

россияне ночью и утром 5 раз обстреляли Сумщину, ударили авиабомбами по гражданской инфраструктуре

Ночью и утром россияне 5 раз обстреляли Сумскую область, атакуя гражданскую инфраструктуру авиабомбами, вызвав 23 взрыва.

Общество •   •  19794 просмотра
россияне ночью и утром 5 раз обстреляли Сумщину, ударили авиабомбами по гражданской инфраструктуре

США вывели из-под санкций бывшее европейское подразделение одного из крупнейших в рф банков

Соединенные Штаты сняли санкции с бывшего европейского подразделения банка ВТБ.

Экономика •   •  18880 просмотра
США вывели из-под санкций бывшее европейское подразделение одного из крупнейших в рф банков

Один ребенок погиб, еще пятеро пострадали за сутки в результате российских обстрелов

11-летний мальчик погиб и еще 5 детей в возрасте 14-17 лет были ранены в результате российских обстрелов в Харьковской области и Днепре. Общее количество детей, пострадавших с начала российского вторжения, превысило 1 818.

Общество •   •  19931 просмотра
Один ребенок погиб, еще пятеро пострадали за сутки в результате российских обстрелов

россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины

Еще трое жителей Николаевки Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов.

Общество •   •  20401 просмотра
россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины

По Харьковской области ночью враг бил КАБами, повреждено учебное заведение - ОВА

В Харьковской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, учебное заведение и вызвав перебои в электроснабжении; сообщается о жертвах в Новоосиновом, где погибли 58-летний мужчина и его 11-летний сын.

Война •   •  17882 просмотра
По Харьковской области ночью враг бил КАБами, повреждено учебное заведение - ОВА

В Херсонской области россияне снова попали в газопровод, есть жертва - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру, в результате чего один человек погиб.

Война •   •  28663 просмотра
В Херсонской области россияне снова попали в газопровод, есть жертва - ОВА

Удар рф по Харьковской области унес жизнь ребенка

В Харьковской области российские оккупанты убили 11-летнего мальчика и его 58-летнего отца во время обстрела села Новоосиново Купянского района.

Общество •   •  29994 просмотра
Удар рф по Харьковской области унес жизнь ребенка