Байден отреагировал на гибель сотрудников WCK в Газе: Израиль не сделал достаточно для защиты волонтеров

Президент США Джо Байден призвал Израиль провести быстрое расследование и привлечь к ответственности виновных в смерти сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen в секторе Газа. Об этом говорится в его заявлении, которое обнародовал Белый дом, передает УНН.

Я возмущен и убит горем в связи с гибелью вчера в Газе семи сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen, в том числе одного американца. Они обеспечивали продовольствием голодных гражданских лиц в разгар войны. Они были храбрыми и самоотверженными. Их гибель - трагедия - заявил Байден.

По его словам, Израиль пообещал провести тщательное расследование того, почему машины гуманитарных работников попали под авиаудары. Байден подчеркнул, что расследование должно быть быстрым, оно должно привести к ответственности, а его результаты должны быть обнародованы.

Также президент США отметил, что этот инцидент не является единичным.

Этот конфликт стал одним из худших за последнее время по количеству погибших сотрудников гуманитарных организаций. Это одна из основных причин, почему распределение гуманитарной помощи в Газе было настолько сложным - потому что Израиль не сделал достаточно для защиты гуманитарных работников, которые пытаются доставить крайне необходимую помощь гражданскому населению - заявил Байден.

Он также указал, что Израиль также не сделал достаточно для защиты гражданского населения. По его словам, Соединенные Штаты неоднократно призывали Израиль не совмещать военные операции против ХАМАС с гуманитарными операциями, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Байден также подчеркнул, что США будут продолжать делать все возможное для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе всеми доступными средствами.

"Я буду продолжать оказывать давление на Израиль, чтобы он делал больше для содействия этой помощи. И мы настойчиво добиваемся немедленного прекращения огня в рамках соглашения по освобождению заложников. У меня есть команда в Каире, которая работает над этим прямо сейчас", - резюмировал американский президент.

Напомним

7 волонтеров гуманитарной миссии Всемирной центральной кухни (WCK) погибли, когда на их конвой напали вскоре после того, как они наблюдали за разгрузкой 100 тонн продовольствия, доставленного в Газу морем.

Сунак требует у Израиля расследовать смерти волонтеров WCK в Газе