Сунак требует у Израиля расследовать смерти волонтеров WCK в Газе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудил по телефону со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху случай с гибелью гуманитарных работников в Газе. Британский премьер настаивает на "тщательном и прозрачном независимом расследовании". Об этом пишет BREAKING NEWS, ссылаясь на заявление офисе премьер-министра Риши Сунак, передает УНН.

Он (Сунак - ред.) сказал, что потрясен убийством гуманитарных работников, в том числе трех граждан Великобритании, во время авиаудара в секторе Газа вчера, и потребовал тщательного и прозрачного независимого расследования случившегося" - сказал представитель Даунинг-стрит.

Детали

По данным издания во время этого разговора британский Премьер-министр отметил, что "слишком много гуманитарных работников и обычных гражданских погибли в Газе, и ситуация становится все более невыносимой".

Al Jazeera: во время обстрела в Газе погибли четверо иностранцев

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Сегодня, 2 апреля, Израиль объявил, что открывает ситуационный центр для координации распределения помощи пострадавшим в Газе после смертоносного удара по конвою гуманитарной миссии WCK.

7 волонтеров гуманитарной миссии Всемирной центральной кухни (WCK) погибли, когда на их конвой напали вскоре после того, как они наблюдали за разгрузкой 100 тонн продовольствия, доставленного в Газу морем.