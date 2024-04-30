Нетаньягу попросив Байдена вплинути на суд у Гаазі і не допустити арешт ізраїльських чиновників
Київ • УНН
Нетаньягу попросив Байдена перешкодити Міжнародному кримінальному суду видавати ордери на арешт ізраїльських чиновників за підозрою у скоєнні військових злочинів.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до президента США Джо Байдена із закликом допомогти запобігти можливому виданню Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт високопосадовців його країни. Про це повідомляє Axios із посиланням на свої джерела, передає УНН.
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Як повідомляється, члени Конгресу від обох партій застерегли Міжнародний кримінальний суд, що ордери на арешт ізраїльських чиновників будуть зустрінуті заходами у відповідь з боку США, і відповідний законопроєкт уже готується.
МКС розслідує звинувачення у воєнних злочинах як проти ізраїльських військових, так і проти палестинських воєнізованих угруповань, починаючи з 2014 року.
Axios пише, що у Білому домі відмовилися коментувати телефону розмову Нетаньягу і Байдена, але заявили, що "МКС не має юрисдикції в цій ситуації, і ми не підтримуємо його розслідування".
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"Якщо адміністрація Байдена не оскаржить це рішення, МКС може створити й узяти на себе безпрецедентні повноваження з видачі ордерів на арешт американських політичних лідерів, американських дипломатів і американських військовослужбовців", - Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.
Спікер приєднався до кількох законодавців-республіканців, які останніми днями піддали МКС різкій критиці.
Своєю чергою кілька законодавців-демократів, які критикували Ізраїль, заявили, що вважають, що передчасно оцінювати потенційні ордери до того, як вони будуть оприлюднені.
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