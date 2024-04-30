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Нетаньягу попросив Байдена вплинути на суд у Гаазі і не допустити арешт ізраїльських чиновників

Нетаньягу попросив Байдена вплинути на суд у Гаазі і не допустити арешт ізраїльських чиновників

Київ • УНН

 • 20041 перегляди

Нетаньягу попросив Байдена перешкодити Міжнародному кримінальному суду видавати ордери на арешт ізраїльських чиновників за підозрою у скоєнні військових злочинів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до президента США Джо Байдена із закликом допомогти запобігти можливому виданню Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт високопосадовців його країни. Про це повідомляє Axios із посиланням на свої джерела, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, члени Конгресу від обох партій застерегли Міжнародний кримінальний суд, що ордери на арешт ізраїльських чиновників будуть зустрінуті заходами у відповідь з боку США, і відповідний законопроєкт уже готується. 

МКС розслідує звинувачення у воєнних злочинах як проти ізраїльських військових, так і проти палестинських воєнізованих угруповань, починаючи з 2014 року.

Axios пише, що у Білому домі  відмовилися  коментувати телефону розмову Нетаньягу і Байдена, але заявили, що "МКС не має юрисдикції в цій ситуації, і ми не підтримуємо його розслідування".

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"Якщо адміністрація Байдена не оскаржить це рішення, МКС може створити й узяти на себе безпрецедентні повноваження з видачі ордерів на арешт американських політичних лідерів, американських дипломатів і американських військовослужбовців", - Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. 

Спікер приєднався до кількох законодавців-республіканців, які останніми днями піддали МКС різкій критиці.

Своєю чергою кілька законодавців-демократів, які критикували Ізраїль, заявили, що вважають, що передчасно оцінювати потенційні ордери до того, як вони будуть оприлюднені.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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