В Израиле возмущены решением прокурора МУС относительно ордера на арест Нетаньяху

Президент Израиля Исаак Герцог уверен, что решение прокурора Международного уголовного суда запросить ордер на арест израильских чиновников свидетельствуют, что международная судебная система находится на грани краха. Об этом он заявил на своей странице в X, передает УНН.

Детали

По его словам, это политическое решение, которое подбадривает террористов во всем мире.

Объявление прокурора МУС является более чем возмутительным и показывает, насколько международная судебная система находится под угрозой краха. (...) Лидеры ХАМАСа - репрессивные диктаторы, виновные в массовых убийствах, массовых изнасилованиях и массовых похищениях мужчин, женщин, детей и младенцев. Любая попытка провести параллели между этими жестокими террористами и демократически избранным правительством Израиля, которое работает над выполнением своего долга защищать и оберегать своих граждан, полностью соблюдая принципы международного права, является возмутительной - заявил Исаак Герцог.

Он подчеркнул, что Иерусалим никогда не забудет, кто начал эту войну, кто насиловал, резал, жег, издевался и похищал невинных граждан и семьи.

Мы ожидаем, что все лидеры свободного мира прямо осудят этот шаг и решительно отвергнут его - заявил президент Израиля.

Дополнение

На решение прокурора МУС отреагировал также и глава МИД Израиля Израэль Катц. По его словам, заявление прокурора - это исторический позор, который Иерусалим запомнит навсегда.

Я дал указание немедленно создать специальный командный центр в Министерстве иностранных дел со всеми профессиональными структурами, направленный на борьбу против решения, призванного в первую очередь сковать руки Израиля и помешать ему реализовать свое право на самооборону. Я намерен поговорить с министрами иностранных дел ведущих стран мира, чтобы призвать их выступить против решения прокуратуры и заявить, что даже если ордера будут выданы, они не намерены применять их против израильских лидеров - заявил Израэль Катц на своей странице в сети X.

Контекст

Днем, 20 мая, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что сделал запрос на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАСа.

Всех их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Напомним

Ранее в СМИ появилась информация, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху якобы обратился к президенту США Джо Байдену с призывом помочь предотвратить возможную выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордеров на арест высокопоставленных чиновников его страны.