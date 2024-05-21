Боррель прокомментировал решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель "принял к сведению" решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана потребовать выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. О своем отношении к этой инициативе он не высказался. Об этом Боррель написал в соцсети Х, пеедает УНН.

Детали

Мандат МУС как независимого международного учреждения заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений согласно международному праву написал Боррель в соцсети Х.

Он добавил, что все страны, которые ратифицировали Римский статут, обязаны выполнять все решения МУС.

Контекст

Днем, 20 мая, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что сделал запрос на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАСа.

Всех их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Великобритания не поддерживает решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху