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Боррель прокомментировал решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху
21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
Великобритания не поддерживает решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху
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Франция "поддержала МУС" по ордерам против лидеров Израиля и ХАМАС
Франция поддерживает запрос прокурора Международного уголовного суда на выдачу ордеров на арест израильских лидеров, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и палестинского исламистского движения ХАМАС, осуждая при этом антисемитские убийства, совершенные ХАМАС, и призывая к долгосрочному политическому решению для восстановления мира.
США и Саудовская Аравия близки к соглашению по оборонному пакту
США и Саудовская Аравия близки к завершению двустороннего оборонного соглашения, которое предусматривает американские гарантии защиты Саудовской Аравии, доступ Саудовской Аравии к передовым американским вооружениям, таким как самолеты F-35, в обмен на прекращение закупок китайского оружия, а также обмен новыми технологиями, включая искусственный интеллект.
Боррель прокомментировал решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху
Прокурор МУС запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху, а представитель ЕС Жозеп Боррель отметил мандат МУС на преследование серьезных международных преступлений, заявив, что страны, ратифицировавшие Римский статут, должны выполнять решения МУС.
21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
Сегодня, 21 мая, поклонники чайных традиций, а также просто любители этого тонизирующего напитка во многих странах мира могут присоединиться к Международному дню чая. Считается, что чай начали культивировать тысячи лет назад на востоке Индии, севере Мьянмы и юго-западе Китая.
Великобритания не поддерживает решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху
Министерство иностранных дел Великобритании не поддерживает решение прокурора МУС о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявляя, что расследование израильско-палестинского конфликта не подпадает под юрисдикцию МУС, поскольку Израиль не является участником Римского статута.
Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина
Попытка Путина развязать в 2024 году имперскую агрессивную войну 19-го века против Украины является стратегической ошибкой, считает министр обороны США Ллойд Остин.
Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Байден отверг обвинения МУС в адрес Израиля, заявив, что действия израильской армии в Газе не являются геноцидом, и пообещал сотрудничать с Израилем для уничтожения ХАМАС.
Польша планирует затопить отдельные участки границы с РФ и Беларусью
Польща планує створити систему укріплень, бункерів та інших перешкод уздовж 400-кілометрового кордону з Росією і Білоруссю, включно з відновленням лісів і затопленням деяких ділянок, щоб повернути відчуття безпеки жителям, які проживають там.
США могут предоставить Грузии экономическую помощь
Конгресс США может рассмотреть возможность предоставления Грузии экономической и военной помощи, включая преференциальную торговлю, улучшение доступа к рынкам, либерализацию визового режима и военную поддержку для территориальной обороны от российской агрессии, если Грузия откажется от антизападной риторики, будет уважать права человека и отзовет свой закон об "иностранных агентах", подобный российскому.
В Германии от удара молнии пострадали 10 человек
Десять человек получили ранения, четверо из них - тяжелые, когда молния ударила в группу на берегу Эльбы в Дрездене, Германия, во время сильной грозы, причем у двух мужчин произошла остановка сердца.