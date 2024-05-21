Франция "поддержала МУС" по ордерам против лидеров Израиля и ХАМАС

Франция "поддерживает Международный уголовный суд", прокурор которого запросил ордера на арест израильских лидеров, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и палестинского исламистского движения ХАМАС, пишет Le Figaro, передает УНН.

Детали

Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью в любых ситуациях написала французская дипломатия в пресс-релизе относительно этих ордеров на арест.

"7 октября Франция осудила антисемитские убийства, совершённые ХАМАСом. Эта террористическая группировка взяла на себя ответственность за варварские атаки, направленные против мирных жителей, сопровождавшиеся актами пыток и сексуального насилия, которые она сама задокументировала, в том числе транслируя и воспевая", - продолжает Пэрис.

Относительно Израиля, "Франция в течение многих месяцев предупреждала об обязательности строгого соблюдения международного гуманитарного права, в частности о неприемлемом характере потерь гражданского населения в секторе Газа и недостаточном доступе гуманитарной помощи", - добавили в МИД Франции.

Подчеркивается, что "длительное политическое решение" является "единственным" способом "восстановить горизонт мира".

Контекст

Днем, 20 мая, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что сделал запрос на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАСа.

Всех их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Боррель прокомментировал решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху