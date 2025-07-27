Таїланд і Камбоджа домовилися розпочати переговори про перемир'я
Київ • УНН
Лідери Таїланду та Камбоджі проведуть переговори 28 липня в Малайзії для деескалації прикордонного конфлікту, що забрав понад 30 життів та спричинив евакуацію 200 тисяч людей. Переговори очолить виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтхам Вечаячай, а також візьме участь прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет.
Лідери Таїланду та Камбоджі зустрінуться 28 липня в Малайзії для переговорів щодо деескалації конфлікту, який уже забрав понад 30 життів і спричинив евакуацію понад 200 тисяч людей. Про це пише УНН із посиланням на StraitsTimes.
Переговори мають розпочатися о 15:00 за місцевим часом 28 липня. Тайську переговорну групу очолить виконувач обов'язків прем'єр-міністра Пхумтхам Вечаячай
У заяві йдеться, що Малайзія, яка головує в регіональному угрупованні АСЕАН, повідомила уряд Таїланду, що прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет також візьме участь у переговорах.
Доповнення
Напруженість між Таїландом і Камбоджею зросла після загибелі камбоджійського солдата в травні під час прикордонної сутички. Обидві сторони посилили війська на фоні дипломатичної кризи, що загрожує стабільності уряду Таїланду. Бойові дії, які відновилися у четвер, стали найсерйознішими за останні десять років. Загинуло понад 30 осіб, серед них 21 цивільний, а понад 200 тисяч людей були змушені залишити домівки.
Спірні території вздовж 817 км кордону, а також право власності на стародавні храми Та Моан Тхом і Преах Віхеа залишаються ключовими причинами конфлікту. Камбоджа звернулася до Міжнародного суду ООН для вирішення спору, тоді як Таїланд віддає перевагу двостороннім переговорам.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що сильні зливи тимчасово припинили бойові дії між Таїландом та Камбоджею на спільному кордоні, хоча обидві сторони зберігають свої позиції.