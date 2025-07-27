Таиланд и Камбоджа договорились начать переговоры о перемирии

Лидеры Таиланда и Камбоджи встретятся 28 июля в Малайзии для переговоров по деэскалации конфликта, который уже унес более 30 жизней и привел к эвакуации более 200 тысяч человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на StraitsTimes.

Переговоры должны начаться в 15:00 по местному времени 28 июля. Тайскую переговорную группу возглавит исполняющий обязанности премьер-министра Пхумтхам Вечаячай - объявило правительство в заявлении в воскресенье вечером.

В заявлении говорится, что Малайзия, председательствующая в региональной группировке АСЕАН, сообщила правительству Таиланда, что премьер-министр Камбоджи Хун Манет также примет участие в переговорах.

Дополнение

Напряженность между Таиландом и Камбоджей возросла после гибели камбоджийского солдата в мае во время пограничной стычки. Обе стороны усилили войска на фоне дипломатического кризиса, угрожающего стабильности правительства Таиланда. Боевые действия, возобновившиеся в четверг, стали самыми серьезными за последние десять лет. Погибло более 30 человек, среди них 21 гражданский, а более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Спорные территории вдоль 817 км границы, а также право собственности на древние храмы Та Моан Тхом и Преах Вихеа остаются ключевыми причинами конфликта. Камбоджа обратилась в Международный суд ООН для разрешения спора, тогда как Таиланд предпочитает двусторонние переговоры.

Напомним

Ранее УНН писал, что сильные ливни временно прекратили боевые действия между Таиландом и Камбоджей на общей границе, хотя обе стороны сохраняют свои позиции.