У Британії члени Лейбористської партії проголосували за визнання геноциду в Газі
Київ • УНН
Члени Лейбористської партії Великої Британії проголосували за визнання геноциду, який Ізраїль здійснює в Газі. Це посилює тиск на уряд, який відмовляється визнати геноцид, посилаючись на Міжнародний суд.
Члени Лейбористської партії Великої Британії проголосували за визнання того, що Ізраїль здійснює геноцид у Газі. Про це пише видання Sky News, передає УНН.
Члени Лейбористської партії проголосували за визнання того, що Ізраїль здійснює геноцид у Газі. Це посилює тиск на уряд, щоб він погодився з висновками незалежного розслідування ООН, про яке нещодавно було повідомлено. Після прийняття пропозиції голова голосування заявив, що вона була прийнята завдяки голосам членів партії
Ізраїль заперечує висновки розслідування і назвав звіт "спотвореним і неправдивим". Прем’єр-міністр Великої Британії і його міністри відмовилися визнати, що відбувається геноцид.
Вони стверджують, що це питання має вирішувати суд, оскільки Ізраїль веде справу в Міжнародному суді в Гаазі, де країну звинувачують у геноциді. Після того, як Комісія ООН з розслідування ситуації на окупованих палестинських територіях опублікувала свій звіт, уряд Великої Британії заявив, що його офіційна позиція полягає в тому, що він "не дійшов висновку, що Ізраїль діє з таким геноцидним наміром
Нагадаємо
Велика Британія, Австралія та Канада офіційно визнали державу Палестина.
Ізраїль погрожує жорсткою відповіддю на визнання Палестини, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.