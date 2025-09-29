У Британії члени Лейбористської партії проголосували за визнання геноциду в Газі

$41.480.01
Ексклюзив
14:44 • 16806 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
13:55 • 19530 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
12:39 • 27835 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 32633 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 20366 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 21876 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 14336 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 29148 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48949 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70277 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева29 вересня, 10:08 • 27954 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 29452 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 22149 перегляди
рф хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми попри ризики ядерного інциденту – Сибіга 29 вересня, 11:40 • 12692 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
14:40 • 19738 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
14:44 • 16823 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
14:40 • 19976 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
12:39 • 27851 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 32647 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 29588 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo15:05 • 5050 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми13:59 • 8822 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 22254 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 34524 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 31405 перегляди
У Британії члени Лейбористської партії проголосували за визнання геноциду в Газі

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Члени Лейбористської партії Великої Британії проголосували за визнання геноциду, який Ізраїль здійснює в Газі. Це посилює тиск на уряд, який відмовляється визнати геноцид, посилаючись на Міжнародний суд.

У Британії члени Лейбористської партії проголосували за визнання геноциду в Газі

Члени Лейбористської партії Великої Британії проголосували за визнання того, що Ізраїль здійснює геноцид у Газі. Про це пише видання Sky News, передає УНН.

Члени Лейбористської партії проголосували за визнання того, що Ізраїль здійснює геноцид у Газі. Це посилює тиск на уряд, щоб він погодився з висновками незалежного розслідування ООН, про яке нещодавно було повідомлено. Після прийняття пропозиції голова голосування заявив, що вона була прийнята завдяки голосам членів партії 

- йдеться в повідомленні.

Ізраїль заперечує висновки розслідування і назвав звіт "спотвореним і неправдивим". Прем’єр-міністр Великої Британії і його міністри відмовилися визнати, що відбувається геноцид.

Вони стверджують, що це питання має вирішувати суд, оскільки Ізраїль веде справу в Міжнародному суді в Гаазі, де країну звинувачують у геноциді. Після того, як Комісія ООН з розслідування ситуації на окупованих палестинських територіях опублікувала свій звіт, уряд Великої Британії заявив, що його офіційна позиція полягає в тому, що він "не дійшов висновку, що Ізраїль діє з таким геноцидним наміром 

- додає видання.

Нагадаємо

Велика Британія, Австралія та Канада офіційно визнали державу Палестина.

Ізраїль погрожує жорсткою відповіддю на визнання Палестини, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

Павло Башинський

