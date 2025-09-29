В Британии члены Лейбористской партии проголосовали за признание геноцида в Газе
Киев • УНН
Члены Лейбористской партии Великобритании проголосовали за признание геноцида, который Израиль осуществляет в Газе. Это усиливает давление на правительство, которое отказывается признать геноцид, ссылаясь на Международный суд.
Члены Лейбористской партии Великобритании проголосовали за признание того, что Израиль совершает геноцид в Газе. Об этом пишет издание Sky News, передает УНН.
Члены Лейбористской партии проголосовали за признание того, что Израиль совершает геноцид в Газе. Это усиливает давление на правительство, чтобы оно согласилось с выводами независимого расследования ООН, о котором недавно было сообщено. После принятия предложения председатель голосования заявил, что оно было принято благодаря голосам членов партии
Израиль отрицает выводы расследования и назвал отчет "искаженным и ложным". Премьер-министр Великобритании и его министры отказались признать, что происходит геноцид.
Они утверждают, что этот вопрос должен решать суд, поскольку Израиль ведет дело в Международном суде в Гааге, где страну обвиняют в геноциде. После того, как Комиссия ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях опубликовала свой отчет, правительство Великобритании заявило, что его официальная позиция заключается в том, что оно "не пришло к выводу, что Израиль действует с таким геноцидным намерением
Напомним
Великобритания, Австралия и Канада официально признали государство Палестина.
Израиль угрожает жестким ответом на признание Палестины, а некоторые чиновники призывают аннексировать части оккупированного Западного берега реки Иордан.