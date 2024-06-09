Колумбія призупиняє експорт вугілля до Ізраїлю
Київ • УНН
Колумбія призупиняє експорт вугілля до Ізраїлю до тих пір, поки не закінчиться конфлікт в Секторі Гази і Ізраїль не виконає постанови Міжнародного суду, посилаючись на триваючий "геноцид" з боку ізраїльського уряду.
Колумбія припиняє експорт вугілля до Ізраїлю через війну в секторі Газа, заявив президент країни Густаво Петро, пише Reuters, передає УНН.
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За даними посольства Ізраїлю в Боготі, Колумбія є найбільшим постачальником вугілля в Ізраїль. У 2023 році до Ізраїлю було експортовано вугілля на суму, еквівалентну трохи більше 4,8 мільярда норвезьких крон.
Уряд заявляє, що обмеження діятимуть, доки Ізраїль не виконає накази Міжнародного суду.
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