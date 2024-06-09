Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль

Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль из-за войны в секторе Газа, заявил президент страны Густаво Петр, пишет Reuters, передает УНН.

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По данным посольства Израиля в Боготе, Колумбия является крупнейшим поставщиком угля в Израиль. В 2023 году в Израиль был экспортирован уголь на сумму, эквивалентную чуть более 4,8 миллиарда норвежских крон.

Правительство заявляет, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Израиль не выполнит приказы Международного суда.

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