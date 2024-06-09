Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Израильская армия спасла 4 заложников, удерживаемых ХРОМОСОМ в лагере беженцев в Газе
На Покровском направлении ситуация обострена, россияне пытаются прорвать оборону-Генштаб
Уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины-Зеленский
В Индонезии питон полностью проглотил женщину
В Дании арестовали нападавшего на премьеру Фредериксен, им оказался поляк
Зона ответственности патрульной полиции Винницкой области увеличится
Из-за плохого урожая морских водорослей их цена резко возросла
В работе Telegram произошел масштабный сбой
В Украине введут реестр земель, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами
россияне продолжают депортировать украинцев из Тот Херсонщины
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Израильская армия спасла 4 заложников, удерживаемых ХРОМОСОМ в лагере беженцев в Газе
Израильская армия вошла в лагерь беженцев Нусейрат в Газе и спасла четырех заложников, захваченных ХРАМАСОМ 7 октября 2023 года, в ходе операции, которая привела к жертвам среди палестинцев.
На Покровском направлении ситуация обострена, россияне пытаются прорвать оборону-Генштаб
На Покровском направлении ситуация обостряется, поскольку россияне пытаются прорваться: украинские войска отбили 27 атак, в то время как бои продолжаются на нескольких участках.
Уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины-Зеленский
Новые соглашения по безопасности для Украины почти готовы, говорится в вечернем обращении президента Владимира Зеленского 8 июня, в котором говорилось, что июнь должен укрепить дипломатию Украины и стратегические перспективы на пути к справедливому миру.
В Индонезии питон полностью проглотил женщину
45-летняя женщина была найдена мертвой в животе питона на острове Сулавеси в Индонезии после того, как змея проглотила ее целиком.
В Дании арестовали нападавшего на премьеру Фредериксен, им оказался поляк
39-летний поляк был заключен в тюрьму до 20 июня за то, что якобы напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, ударив ее по плечу в центре Копенгагена.
Зона ответственности патрульной полиции Винницкой области увеличится
В Хмельницком районе Винницкой области создан новый батальон патрульной полиции, состоящий из 141 сотрудника, в том числе 23 участников военной операции, для усиления общественной безопасности и порядка в отдаленных населенных пунктах.
Из-за плохого урожая морских водорослей их цена резко возросла
Из-за плохого урожая морских водорослей и растущего мирового спроса цены на японские морские водоросли, такие как вакаме и Нори, взлетели до небес, что негативно сказалось на домашних хозяйствах и ресторанах Японии.
В работе Telegram произошел масштабный сбой
Вечером 8 июня в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой, из-за которого пользователи не могли обновлять каналы, отправлять сообщения или загружать медиа из-за проблем с подключением к серверу.
В Украине введут реестр земель, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами
Украина создаст первый государственный реестр территорий, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами, который будет систематически обновляться информацией из различных источников и охватывать все пострадавшие территории, позволяя автоматически отслеживать ход разминирования и предоставляя важные данные фермерам, местным властям, инвесторам и проектам по восстановлению.
россияне продолжают депортировать украинцев из Тот Херсонщины
Россияне продолжают насильственно депортировать украинцев из оккупированной Херсонской области, выселяя их из их домов и заменяя российскими военнослужащими, одновременно увеличивая количество блокпостов на дорогах для контроля и перемещения населения.