Израильская армия спасла 4 заложников, удерживаемых ХРОМОСОМ в лагере беженцев в Газе

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
sektor-hazaСектор Газа
polshaПольша
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  174100 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  131065 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  133881 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  121543 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  97912 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  77469 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  78556 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114278 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112205 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113978 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Новости по теме
Израильская армия спасла 4 заложников, удерживаемых ХРОМОСОМ в лагере беженцев в Газе

Израильская армия спасла 4 заложников, удерживаемых ХРОМОСОМ в лагере беженцев в Газе

  •  2909 просмотра
На Покровском направлении ситуация обострена, россияне пытаются прорвать оборону-Генштаб

На Покровском направлении ситуация обострена, россияне пытаются прорвать оборону-Генштаб

  •  3742 просмотра
Уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины-Зеленский

Уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины-Зеленский

  •  5339 просмотра
В Индонезии питон полностью проглотил женщину

В Индонезии питон полностью проглотил женщину

  •  6313 просмотра
В Дании арестовали нападавшего на премьеру Фредериксен, им оказался поляк

В Дании арестовали нападавшего на премьеру Фредериксен, им оказался поляк

  •  8733 просмотра
Зона ответственности патрульной полиции Винницкой области увеличится

Зона ответственности патрульной полиции Винницкой области увеличится

  •  9955 просмотра
Из-за плохого урожая морских водорослей их цена резко возросла

Из-за плохого урожая морских водорослей их цена резко возросла

  •  13422 просмотра
В работе Telegram произошел масштабный сбой

В работе Telegram произошел масштабный сбой

  •  12576 просмотра
В Украине введут реестр земель, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами

В Украине введут реестр земель, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами

  •  15148 просмотра
россияне продолжают депортировать украинцев из Тот Херсонщины

россияне продолжают депортировать украинцев из Тот Херсонщины

  •  15230 просмотра

Популярные

Это была важная беседа: Ермак в Ватикане встретился с Папой Римским

Это была важная беседа: Ермак в Ватикане встретился с Папой Римским

  •  25921 просмотра
Армия рф ударила по Купянску: загорелась котельная

Армия рф ударила по Купянску: загорелась котельная

  •  50035 просмотра
На два часа позже: стабилизационные отключения в Украине начнутся в 18:00

На два часа позже: стабилизационные отключения в Украине начнутся в 18:00

  •  70354 просмотра
Оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: двое жителей ранены

Оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: двое жителей ранены

  •  70960 просмотра
Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине - Bloomberg

Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине - Bloomberg

  •  82623 просмотра
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

7 июня 2024, 13:30  •  144272 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

7 июня 2024, 12:40  •  144708 просмотра
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Эксклюзив

7 июня 2024, 12:00  •  174100 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  146233 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  153752 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  159969 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  160985 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  148801 просмотра

Израильская армия спасла 4 заложников, удерживаемых ХРОМОСОМ в лагере беженцев в Газе

Израильская армия вошла в лагерь беженцев Нусейрат в Газе и спасла четырех заложников, захваченных ХРАМАСОМ 7 октября 2023 года, в ходе операции, которая привела к жертвам среди палестинцев.

Общество •   •  2909 просмотра
Израильская армия спасла 4 заложников, удерживаемых ХРОМОСОМ в лагере беженцев в Газе

На Покровском направлении ситуация обострена, россияне пытаются прорвать оборону-Генштаб

На Покровском направлении ситуация обостряется, поскольку россияне пытаются прорваться: украинские войска отбили 27 атак, в то время как бои продолжаются на нескольких участках.

Война •   •  3742 просмотра
На Покровском направлении ситуация обострена, россияне пытаются прорвать оборону-Генштаб

Уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины-Зеленский

Новые соглашения по безопасности для Украины почти готовы, говорится в вечернем обращении президента Владимира Зеленского 8 июня, в котором говорилось, что июнь должен укрепить дипломатию Украины и стратегические перспективы на пути к справедливому миру.

Война •   •  5339 просмотра
Уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины-Зеленский

В Индонезии питон полностью проглотил женщину

45-летняя женщина была найдена мертвой в животе питона на острове Сулавеси в Индонезии после того, как змея проглотила ее целиком.

Криминал и ЧП •   •  6313 просмотра
В Индонезии питон полностью проглотил женщину

В Дании арестовали нападавшего на премьеру Фредериксен, им оказался поляк

39-летний поляк был заключен в тюрьму до 20 июня за то, что якобы напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, ударив ее по плечу в центре Копенгагена.

политика •   •  8733 просмотра
В Дании арестовали нападавшего на премьеру Фредериксен, им оказался поляк

Зона ответственности патрульной полиции Винницкой области увеличится

В Хмельницком районе Винницкой области создан новый батальон патрульной полиции, состоящий из 141 сотрудника, в том числе 23 участников военной операции, для усиления общественной безопасности и порядка в отдаленных населенных пунктах.

Общество •   •  9955 просмотра
Зона ответственности патрульной полиции Винницкой области увеличится

Из-за плохого урожая морских водорослей их цена резко возросла

Из-за плохого урожая морских водорослей и растущего мирового спроса цены на японские морские водоросли, такие как вакаме и Нори, взлетели до небес, что негативно сказалось на домашних хозяйствах и ресторанах Японии.

Экономика •   •  13422 просмотра
Из-за плохого урожая морских водорослей их цена резко возросла

В работе Telegram произошел масштабный сбой

Вечером 8 июня в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой, из-за которого пользователи не могли обновлять каналы, отправлять сообщения или загружать медиа из-за проблем с подключением к серверу.

Технологии •   •  12576 просмотра
В работе Telegram произошел масштабный сбой

В Украине введут реестр земель, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами

Украина создаст первый государственный реестр территорий, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами, который будет систематически обновляться информацией из различных источников и охватывать все пострадавшие территории, позволяя автоматически отслеживать ход разминирования и предоставляя важные данные фермерам, местным властям, инвесторам и проектам по восстановлению.

Общество •   •  15148 просмотра
В Украине введут реестр земель, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами

россияне продолжают депортировать украинцев из Тот Херсонщины

Россияне продолжают насильственно депортировать украинцев из оккупированной Херсонской области, выселяя их из их домов и заменяя российскими военнослужащими, одновременно увеличивая количество блокпостов на дорогах для контроля и перемещения населения.

Общество •   •  15230 просмотра
россияне продолжают депортировать украинцев из Тот Херсонщины