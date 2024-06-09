Израильская армия спасла 4 заложников, удерживаемых ХРОМОСОМ в лагере беженцев в Газе

Израильская армия зашла в лагерь беженцев Нусейрат в центре заблокированного сектора Газа. Там нашли и освободили четырех заложников, которых ХАМАС захватил 7 октября 2023 года на музыкальном фестивале Supernova, сообщила армия Израиля (ЦАХАЛ), передает УНН.

детали

Отмечается, что уволен 25-летний Ноа Аргамани, 21-летний Альмог Меир-На, 40-летний Шломи Зив и 27-летний Андрей Козлов (имеет израильское и российское гражданство).

Состояние всех четверых оценивается как хорошее, их госпитализировали для медицинского обследования.

Представитель ЦАХАЛа на брифинге рассказал, что заложники находились в двух разных домах, расположенных в центре лагеря Нусейрат, в густонаселенном жилом районе. Операция по спасению похищенных проводилась под прикрытием военно-морских и военно-воздушных сил. Один из военнослужащих ЦАХАЛа получил тяжелое ранение в ходе операции и был доставлен в больницу.

Дополнение

Тем временем палестинские источники сообщают, что в результате действий ЦАХАЛа в Нусейрате пострадали местные жители.

Al Jazeera со ссылкой на представителя больницы "Аль-Акса" изначально написала, что в результате израильской операции погибли не менее 55 палестинцев, десятки получили ранения.

По его словам, стационар больницы переполнен, в нем не хватает места для размещения раненых. Медик призвал палестинцев сдавать кровь для них.

Впоследствии в ХАМАС сообщили, что количество жертв якобы намного больше – погибли по меньшей мере 210 человек, еще более 400 получили ранения.

ЦАХАЛ сообщает о гибели четырех заложников, которых удерживала ХАМАС