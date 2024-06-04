ЦАХАЛ сообщает о гибели четырех заложников, которых удерживала ХАМАС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  109309 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  136777 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
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Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
2 июня 2024, 16:49  •  110827 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

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Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172551 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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31 мая 2024, 12:59  •  163288 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

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Израиль сообщает о гибели четырех заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС в Газе с октября прошлого года.

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ЦАХАЛ сообщает о гибели четырех заложников, которых удерживала ХАМАС

Польша потратит более 760 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности в условиях вероятной российской угрозы

Польша потратит более 3 миллиардов злотых на укрепление кибербезопасности на фоне опасений потенциальных кибератак со стороны рф во время выборов в Европейский парламент.

Новости Мира •   •  661 просмотра
Польша потратит более 760 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности в условиях вероятной российской угрозы

Оккупанты распространяют дезинформацию о "провокации по инсценировке гибели мирных жителей" в Херсоне

Враг распространяет дезинформацию о запланированной провокации с целью инсценировать гибель мирных жителей в Херсоне, в то время как сами они представляют реальную угрозу городу, терроризируя мирных жителей и нападая на гражданские объекты уже больше года.

Война •   •  1458 просмотра
Оккупанты распространяют дезинформацию о "провокации по инсценировке гибели мирных жителей" в Херсоне

Ювелирная художественная композиция "Лавра небесная" будет представлена на выставке в Киеве

В Музее истории Киева откроется выставка под названием "Лавра Небесная", центральное место в которой займет ювелирная композиция Ирины Карповой "Лавра Небесная", посвященная истории и значению Киево-Печерской Лавры.

Культура •   •  2087 просмотра
Ювелирная художественная композиция "Лавра небесная" будет представлена на выставке в Киеве

Пожар охватил склад площадью 2000 кв. м в Деснянском районе Киева

На складе площадью 2000 квадратных метров на улице Николая Закревского в Деснянском районе Киева произошел пожар, на место происшествия прибыли экстренные службы.

Киев •   •  2794 просмотра
Пожар охватил склад площадью 2000 кв. м в Деснянском районе Киева

Вражеские беспилотники направляются в Черниговскую область

По данным ВС Украины, вражеские беспилотники движутся из Сумской области в сторону Черниговской.

Война •   •  4702 просмотра
Вражеские беспилотники направляются в Черниговскую область

Швейцария отклонила пакет помощи Украине на сумму 5,58 миллиарда долларов

Парламент Швейцарии отклонил предоставление Украине финансовой помощи в размере 5 миллиардов швейцарских франков (5,58 миллиарда долларов).

Новости Мира •   •  8408 просмотра
Швейцария отклонила пакет помощи Украине на сумму 5,58 миллиарда долларов

Мужская сборная Украины по футболу ничьей начала подготовку к Евро-2024

В товарищеском матче перед Евро-2024 сборные Украины и Германии по футболу сыграли в нулевую ничью.

спорт •   •  8637 просмотра
Мужская сборная Украины по футболу ничьей начала подготовку к Евро-2024

Генштаб: на передовой произошло 124 боестолкновения. Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой

Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой: сообщается о 124 военных столкновениях, включая ракетные удары, авиаудары и более 2100 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

Война •   •  9524 просмотра
Генштаб: на передовой произошло 124 боестолкновения. Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой

Вражеские беспилотники направляются в сторону Киевской области

По данным ВС Украины, вражеские беспилотники движутся в направлении Киевской.

Война •   •  16086 просмотра
Вражеские беспилотники направляются в сторону Киевской области