ЦАХАЛ сообщает о гибели четырех заложников, которых удерживала ХАМАС

Израиль сообщает о гибели четырех заложников. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Армия обороны Израиля объявила в понедельник о гибели четырех заложников, захваченных террористической организацией ХАМАС в октябре прошлого года.

По официальным данным, жертвами стали Хаим Пери, Йорам Мецгер, Амирам Купер и Надав Поплвелл, которые были похищены в секторе Газа 7 октября. ЦАХАЛ заявляет, что тела погибших заложников остаются в руках террористической организации ХАМАС.

Армия обороны Израиля пояснила, что решение объявить четырех заложников мертвыми было принято на основе данных разведки. Это решение подтверждено экспертным комитетом Министерства здравоохранения в сотрудничестве с Министерством религиозных служб и главным раввином Израиля.

Обстоятельства их смерти в плену ХАМАС все еще проверяются, отмечают в ЦАХАЛ. Военные заявляют, что используют широкий спектр методов для сбора информации о заложниках, которые остаются в секторе Газа.

Заложники ХАМАС: Израильская армия нашла тела трех убитых в Газе