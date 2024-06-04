ЦАХАЛ повідомляє про загибель чотирьох заручників, яких утримувала ХАМАС
Київ • УНН
Ізраїль повідомляє про загибель чотирьох заручників, утримуваних терористичною організацією ХАМАС в газі з жовтня минулого року.
Ізраїль повідомляє про загибель чотирьох заручників. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Армія оборони Ізраїлю оголосила в понеділок про загибель чотирьох заручників, захоплених терористичною організацією ХАМАС у жовтні минулого року.
За офіційними даними, жертвами стали Хаїм Пері, Йорам Мецгер, Амірам Купер та Надав Поплвелл, які були викрадені у секторі Газа 7 жовтня. ЦАХАЛ заявляє, що тіла загиблих заручників залишаються у руках терористичної організації ХАМАС.
Армія оборони Ізраїлю пояснила, що рішення оголосити чотирьох заручників мертвими було ухвалено на основі даних розвідки. Це рішення підтверджено експертним комітетом Міністерства охорони здоров’я у співпраці з Міністерством релігійних служб і головним рабином Ізраїлю.
Обставини їх смерті в полоні ХАМАС все ще перевіряються, зазначають у ЦАХАЛ. Військові заявляють, що використовують широкий спектр методів для збору інформації про заручників, які залишаються у секторі Газа.
Заручники ХАМАС: Ізраїльська армія знайшла тіла трьох вбитих в Газі18.05.24, 07:35 • 30939 переглядiв