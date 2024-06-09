Ізраїльська армія врятувала 4 заручників, утримуваних ХАМАСОМ в таборі біженців в Газі
Київ • УНН
Ізраїльська армія увійшла до табору біженців Нусейрат в Газі і врятувала чотирьох заручників, захоплених ХАМАСОМ 7 жовтня 2023 року, в ході операції, яка призвела до жертв серед палестинців.
Ізраїльська армія зайшла у табір біженців Нусейрат у центрі заблокованого сектору Гази. Там знайшли й звільнили чотирьох заручників, яких ХАМАС захопив 7 жовтня 2023 року на музичному фестивалі Supernova, повідомила армія Ізраїлю (ЦАХАЛ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що звільнено 25-річну Ноа Аргамані, 21-річного Альмога Меїр-Яна, 40-річного Шломі Зіва і 27-річного Андрія Козлова (має ізраїльське та російське громадянство).
Стан усіх чотирьох оцінюється як добрий, їх госпіталізували для медичного обстеження.
Речник ЦАХАЛу на брифінгу розповів, що заручники перебували у двох різних будинках, розташованих у центрі табору Нусейрат, у густонаселеному житловому районі. Операція з порятунку викрадених проводилася під прикриттям військово-морських і військово-повітряних сил. Один із військовослужбовців ЦАХАЛу отримав тяжке поранення в ході операції та був доставлений до лікарні.
Доповнення
Тим часом палестинські джерела повідомляють, що внаслідок дій ЦАХАЛу в Нусейраті постраждали місцеві жителі.
Al Jazeera з посиланням на представника лікарні "Аль-Акса" спочатку написала, що внаслідок ізраїльської операції загинули не менше 55 палестинців, десятки отримали поранення.
За його словами, стаціонар лікарні переповнений, у ньому не вистачає місця для розміщення поранених. Медик закликав палестинців здавати кров для них.
Згодом у ХАМАС повідомили, що кількість жертв нібито набагато більша – загинули щонайменше 210 людей, ще понад 400 отримали поранення.
ЦАХАЛ повідомляє про загибель чотирьох заручників, яких утримувала ХАМАС04.06.24, 03:19 • 29256 переглядiв