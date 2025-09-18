рф оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення ICAO про причетність до катастрофи MH17

росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) про причетність росії до збиття літака Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17. Про це заявили в МЗС рф, передає УНН.

