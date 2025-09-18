рф оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення ICAO про причетність до катастрофи MH17
Київ • УНН
росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради ICAO про причетність до збиття літака MH17. мзс рф розраховує на неупереджений підхід суду у цій справі.
росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) про причетність росії до збиття літака Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17. Про це заявили в МЗС рф, передає УНН.
18 вересня російська федерація відповідно до статті 84 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (Чиказька конвенція) оскаржила в Міжнародному Суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації про причетність росії до загибелі малайзійського "Боїнга" рейсу MH17
У мзс рф заявили, що розраховують на те, що Міжнародний Суд ООН "проявить виключно неупереджений підхід у цій резонансній справі".
Нагадаємо
Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) визнала росію відповідальною за катастрофу рейсу MH17, яка сталася в липні 2014 року. Таке рішення свідчить про порушення росією Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги виніс заочний вирок трьом фігурантам справи MH17 - Ігорю Гіркіну, Сергію Дубінському та Леоніду Харченку, засудивши їх до довічного ув’язнення за участь у збитті літака. Суд також дійшов висновку, що на момент трагедії Росія фактично контролювала територію так званої "ДНР".