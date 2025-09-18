$41.190.02
рф обжаловала в Международном суде ООН решение ICAO о причастности к катастрофе MH17

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Россия обжаловала в Международном суде ООН решение Совета ICAO о причастности к крушению самолета MH17. мид рф рассчитывает на беспристрастный подход суда в этом деле.

рф обжаловала в Международном суде ООН решение ICAO о причастности к катастрофе MH17

россия обжаловала в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) о причастности россии к крушению самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17. Об этом заявили в МИД РФ, передает УНН.

18 сентября российская федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) обжаловала в Международном Суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации о причастности России к гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17 

- говорится в сообщении.

В мид рф заявили, что рассчитывают на то, что Международный Суд ООН "проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле".

Напомним

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признал Россию ответственной за катастрофу рейса MH17, произошедшую в июле 2014 года. Такое решение свидетельствует о нарушении Россией Конвенции о международной гражданской авиации.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги вынес заочный приговор трем фигурантам дела MH17 - Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко, приговорив их к пожизненному заключению за участие в крушении самолета. Суд также пришел к выводу, что на момент трагедии россия фактически контролировала территорию так называемой "днр".

Павел Башинский

