Алжир запропонує ООН вжити заходів, щоб "покласти край вбивствам у Рафаху"
Київ • УНН
Алжир запропонував проект резолюції ООН, що вимагає негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників, утримуваних ХАМАСОМ.
Алжир підготував проект резолюції, яка вимагатиме негайного припинення вогню в Газі та наказує Ізраїлю негайно припинити свій військовий наступ на південне місто Рафах. Про це передає УНН, повідомляє Reuters та The Jerusalem Post.
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У вівторок Алжир запропонував проект резолюції Ради Безпеки ООН, що вимагає припинення вогню в секторі Газа, звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАС, і фактично наказує Ізраїлю "негайно припинити свій військовий наступ на Рафах". Це сталося через кілька годин після того, як ізраїльський удар убив щонайменше 21 людину в таборі для переміщених осіб на захід від Рафаха.
У тексті алжирського проекту, з яким ознайомилося агентство Reuters, використано найжорсткіші формулювання Ради Безпеки – "вирішує, що Ізраїль, держава-окупант, має негайно припинити свій військовий наступ і будь-які подальші дії в Рафаху".
Він також цитує постанову Міжнародного суду, прийняту минулого тижня, який зобов’язав Ізраїль негайно припинити військовий напад на Рафах, у знаковому надзвичайному рішенні у справі Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у геноциді.
Зазначається, що Рада Безпеки може проголосувати протягом декількох днів
Для ухвалення резолюції Ради необхідно щонайменше дев'ять голосів "за" і відсутність вето з боку США, Великої Британії, Франції, Росії та Китаю. Досі США захищали свого союзника Ізраїль, наклавши вето на три проміжні резолюції Ради Безпеки щодо війни в Газі. Втім Вашингтон також утримався під час трьох голосувань. Після ухвалення двох резолюцій, присвячених необхідності надання гуманітарної допомоги населенню Гази, у березні Рада прийняла резолюцію із закликом до негайного припинення вогню.
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