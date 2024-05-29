Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  25688 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  40992 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  99798 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  99902 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  124411 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  119870 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  118240 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111141 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
28 мая 2024, 08:12  •  79281 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
28 мая 2024, 07:41  •  77121 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Алжир предложил проект резолюции ООН, требующей немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСОМ.

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Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

Согласно отчету Amnesty International, в 2023 году в мире было казнено не менее 1153 человек, что на 31% больше, чем в предыдущем году, при этом в Иране и Саудовской Аравии наблюдался резкий рост.

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Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

В Броварах Киевской области на балконе 26-этажного здания вспыхнул пожар. Было эвакуировано 30 жителей, но пострадавших нет.

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На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Соединенные Штаты подтвердили свое участие в предстоящем мирном саммите в Украине, который пройдет в Швейцарии в следующем месяце, но не уточнили, кто именно будет представлять страну на этом мероприятии.

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Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

Украинские партизаны в оккупированном Севастополе обнаружили противолодочный корабль ВМС Роосии "Александровец" и различные катера, охраняющие побережье города.

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Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Детективы Бюро экономической безопасности проводят обыски в компании "Аттолло Гранум", подконтрольной одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, подозреваемых в "сером" экспорте зерна с терминала "Олимпекс".

Экономика •   •  37815 просмотра
Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

28 мая российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере 3 мирных жителей, еще несколько получили ранения, в том числе 4-летний мальчик, а также был нанесен значительный ущерб жилым домам, инфраструктуре и гражданским объектам.

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Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

В суд передан обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве.

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Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго

В Одесской области из-за непогоды было обесточено более 2 000 потребителей, а ночная атака беспилотника вызвала 2-часовое отключение электроэнергии в Ровенской области.

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Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго

Армия рф утром ударила по Харьковскому району - ОВА

Российские войска обстреляли Харьковскую область в 10:35 утра, о жертвах пока не сообщается.

Война •   •  12968 просмотра
Армия рф утром ударила по Харьковскому району - ОВА