Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Алжир подготовил проект резолюции, который потребует немедленного прекращения огня в Газе и приказывает Израилю немедленно прекратить военное наступление на южный город Рафах. Об этом передает УНН, сообщает Reuters и The Jerusalem Post.

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Во вторник Алжир предложил проект резолюции Совета Безопасности ООН, требующий прекращения огня в Секторе Газа, освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и фактически предписывает Израилю "немедленно прекратить свое военное наступление на Рафах". Это произошло через несколько часов после того, как израильский удар убил по меньшей мере 21 человека в лагере для перемещенных лиц к западу от Рафаха.

В тексте алжирского проекта, с которым ознакомилось агентство Reuters, использованы самые жесткие формулировки Совета Безопасности – "решает, что Израиль, государство-оккупант, должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые дальнейшие действия в Рафахе".

Он также цитирует постановление Международного суда, принятое на прошлой неделе, обязывающее Израиль немедленно прекратить военное нападение на Рафах, в знаменательном чрезвычайном решении по делу Южной Африки, обвиняющем Израиль в геноциде.

Отмечается, что Совет Безопасности может проголосовать в течение нескольких дней

Для принятия резолюции, Совету необходимо по меньшей мере девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны США, Великобритании, Франции, России и Китая. До сих пор США защищали своего союзника Израиль, наложив вето на три промежуточных резолюции Совета Безопасности о войне в Газе. Впрочем Вашингтон также воздержался во время трех голосований. После принятия двух резолюций, посвященных необходимости оказания гуманитарной помощи населению Газы, в марте Совет принял резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня.

Израильская атака на палаточный городок Рафах унесла жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс