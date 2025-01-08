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"Ми не облишимо зусиль для досягнення справедливості": МЗС у п'яту річницю збиття Іраном українського літака

Київ • УНН

 • 21917 перегляди

У п'яту річницю трагедії рейсу PS752 МЗС України нагадало про злочин Ірану та підтвердило намір домагатися справедливості. Міжнародна група продовжує правові дії проти Ірану в ІКАО та Міжнародному Суді ООН.

У п’яту річницю трагедії рейсу PS752 Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій нагадало про злочин, скоєний Іраном, і підтвердило свою рішучість домагатися справедливості для жертв катастрофи, передає УНН.

Деталі 

8 січня 2020 року в небі над Іраном військові Корпусу вартових Ісламської революції збили цивільний літак рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", випустивши дві ракети "земля-повітря". Загинули всі 176 людей на борту, серед яких були громадяни України, Канади, Швеції, Сполученого Королівства, Афганістану та Ірану.

"Іран грубо порушив цілу низку норм міжнародного права: застосував зброю проти цивільного літака в польоті, не вжив усіх заходів, щоб запобігти збиттю, не забезпечив ані прозорого та об'єктивного розслідування обставин катастрофи, ані належного судового переслідування звинувачених.

У цей скорботний день висловлюємо співчуття всім рідним і близьким загиблих на борту рейсу PS752. Ми не облишимо зусиль для досягнення справедливості та притягнення винних до відповідальності",— йдеться у заяві.

Також, міністерство нагадало, що рік тому Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 в складі України, Канади, Швеції та Сполученого Королівства ініціювала провадження в рамках Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ірану через порушення ним Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (Чиказької конвенції). 

"Це провадження триває, а наступні кроки Координаційної групи з притягнення Ірану до відповідальності в Раді ІКАО будуть зроблені у найближчі місяці", — повідомляє МЗС.

Крім того, повідомляється, що жовтні 2024 року Координаційна група також подала Меморандум в рамках розгляду справи про збиття PS752 в Міжнародному Суді ООН. Україна, Канада, Швеція та Сполучене Королівство підкріпили цей основний документ у справі беззаперечними доказами порушення Іраном Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року (Монреальської конвенції).

МЗС закликало країни світу об’єднати зусилля для захисту міжнародної безпеки, особливо у сфері цивільної авіації, аби уникнути повторення подібних трагедій у майбутньому.

Нагадаємо

В результаті авіакатастрофи загинули167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України. 

Одразу після падіння літака МАУ повідомили, що борт був справним також у компанії виключили помилку пілотів. Однак іранська сторона практично три дні наполягала на тому, що причиною трагедії, ймовірно, став технічний збій, що призвів до загоряння двигуна. Протягом цього часу з’явилися знімки розвідувальних супутників, які підтвердили запуск двох ракет "земля — повітря", також відео запуску ракет іранськими військовими.

Вже 11 січня президент Ірану Хасан Рухані визнав, що літак було випадково збито ракетами, випущеними Корпусом вартових Ісламської революції. Іран пояснив помилку людським фактором.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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