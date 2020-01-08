У МАУ повідомили імена членів екіпажу літака, що впав в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав аварії в Ірані. Їх імена оголосив віцепрезидент МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський, передає кореспондент УНН.
Так, в екіпаж входили:
Гапоненко Володимир - командир (11 000 годин нальоту),
Наумкін Олексій - інструктор на літаку, який знаходився в якості посиленого екіпажу (12 000 годин нальоту),
Хоменко Сергій - другий пілот (7 600 годин).
Так само було "6 бортпровідників: прекрасних дівчат і хлопчиків".
Сосновський зазначив, що екіпаж перед вильотом відпочивав у готелі в Тегерані. Також Сосновський зазначив, що аеропорт Тегерану є достатньо складним для польотів.
Нагадаємо, раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
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При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.
Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається".
За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. ЗМІ повідомляють про 13 членів екіпажу з України.
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.
Як повідомлялося раніше в УНН, український літак, що зазнав катастрофи в Ірані, проходив техобслуговування 6 січня.