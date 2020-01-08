Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: Зеленський дав оперативну інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. За оперативною інформацією щодо катастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" неподалік від іранської столиці Тегерана, Міністерство закордонних справ наразі готує списки пасажирів, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту. Про це Президент України Володимир Зеленський написав у Facebook, передає УНН.
"Оперативно щодо ситуації з літаком МАУ в Ірані. Міністерство закордонних справ готує списки пасажирів, їх буде оприлюднено найближчим часом. З’ясовуємо, хто точно сів у літак, щоб не було розбіжностей", - вказав Глава держави.
З його слів, на місці подій, в аеропорту "Імам Хомейні", перебувають посол і консул України в Ірані.
"За моїм дорученням апарат РНБО створив оперативний штаб. Спеціальні борти для відправки в Тегеран по лінії МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих підготовлено, чекаємо на погодження іранської сторони для відльоту", - додав Президент.
"Вилітаю до Києва. Всі заходи тримаю на особистому контролі. Дуже прошу всіх утриматися від спекуляцій і висування неперевірених версій стосовно катастрофи до офіційних повідомлень", - зазначив Зеленський.
Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
У МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.
Також раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.