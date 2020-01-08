Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: Зеленський дав оперативну інформацію

КИЇВ. 8 січня. УНН. За оперативною інформацією щодо катастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" неподалік від іранської столиці Тегерана, Міністерство закордонних справ наразі готує списки пасажирів, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту. Про це Президент України Володимир Зеленський написав у Facebook, передає УНН.