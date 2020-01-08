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Консул займається питанням авіакатастрофи українського літака в Ірані - посольство

Консул займається питанням авіакатастрофи українського літака в Ірані - посольство

Київ • УНН

 • 30130 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Консул України займається питанням падіння літака на півночі Тегерану, столиці Ірану. Про це УНН повідомили у посольстві України в Тегерані.

“Консул працює по даному питанню, уточнюються списки, яка ситуація і що трапилось. Технічна група аеропорта працює на місці”, — зазначив співрозмовник.

Водночас у посольстві на разі не змогли ні підтвердити ані спростувати інформацію про авіакатастрофу саме українського літака та кількість людей на борту.

Заступник директора Департаменту-начальника управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич додав УНН, що у Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії: +38 (044) 238 16 57.

Нагадаємо, раніше іранське державне телебачення повідомило про катастрофу українського літака, який перевозив 180 пасажирів та екіпаж, недалеко від аеропорту столиці Ірану — Тегерана. ЗМІ також пишуть про те, що на борту літака знаходилось 170 осіб.

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За даними видання New York Times, зазначається, що це був літак Boeing 737, що здійснював зліт з аеропорту, прямуючи до України.

Видання ISNA зазначає, що “точне місце падіння знаходилося в парку Махмудабада”. Це місто на сході Тегерану.

Додається, що служба спостереження за польотами FlightRadar 24 повідомила в Twitter, що літак знаходився в експлуатації близько трьох з половиною років. Остання інформація про місцезнаходження літака, за даними FlightRadar, була отримана в районі міста Паранд недалеко від Тегерана.

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У повідомленні іранського держтелебачення йдеться, що аварія в середу вранці імовірно сталася через механічні несправності.

На даний момент це вся інформація, УНН намагається дізнатися подробиці події.

Нагадаємо, після ракетних обстрілів військових баз США з боку Ірана на території Іраку, що відбулись в ніч на 8 січня, США заборонили польоти своїх цивільних літаків над Іраком і Іраном, а також над водами Перської та Оманської заток.

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