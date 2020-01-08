Консул занимается вопросом авиакатастрофы украинского самолета в Иране - посольство

“Консул работает по данному вопросу, уточняются списки, какая ситуация и случилось. Техническая группа аэропорта работает на месте”, — отметил собеседник.

В то же время в посольстве сейчас не смогли ни подтвердить ни опровергнуть информацию об авиакатастрофе именно украинского самолета и количество людей на борту.

Заместитель директора Департамента-начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич добавил УНН, что в Департаменте консульской службы создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии: +38 (044) 238 16 57.

Напомним, ранее иранское государственное телевидение сообщило о катастрофе украинского самолета, который перевозил 180 пассажиров и экипаж, недалеко от аэропорта столицы Ирана — Тегерана. СМИ также пишут о том, что на борту самолета находилось 170 человек.

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По данным издания New York Times, отмечается, что это был самолет Boeing 737, совершавший взлет из аэропорта, направляясь в Украину.

Издание ISNA отмечает, что “точное место падения находилось в парке Махмудабада”. Этот город на востоке Тегерана.

Добавляется, что служба наблюдения за полетами FlightRadar 24 сообщила в Twitter, что самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет. Последняя информация о местонахождении самолета, по данным FlightRadar, была получена в районе города Парандий недалеко от Тегерана.

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В сообщении иранского гостелевидения говорится, что авария в среду утром вероятно произошла из-за механических неисправностей.

На данный момент это вся информация, УНН пытается узнать подробности произошедшего.

Напомним, после ракетных обстрелов военных баз США со стороны Ирана на территории Ирака, произошедших в ночь на 8 января, США запретили полеты своих гражданских самолетов над Ираком и Ираном, а также над водами Персидского и Оманского заливов.