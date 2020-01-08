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Український літак зі 180 пасажирами розбився в Тегерані

Український літак зі 180 пасажирами розбився в Тегерані

Київ • УНН

 • 105723 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Іранське державне телебачення повідомляє про катастрофу українського літака, який перевозив 180 пасажирів та екіпаж, недалеко від аеропорту столиці Ірану — Тегерана. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Про будь-які ушкодження або постраждалих наразі не повідомляється.

У повідомленні іранського держтелебачення йдеться, що аварія в середу вранці імовірно сталася через механічні несправності.

Видання New York Times пише, що це був літак Boeing 737 та здійснював зліт з аеропорту, прямуючи до України.

Як зазначає сервіс Flightradar24, остання інформація про місцезнаходження літака була отримана в районі міста Паранд недалеко від Тегерана.

Більше подробиць наразі немає.

Нагадаємо, після ракетних обстрілів військових баз США з боку Ірана на території Іраку, що відбулись у ніч на 8 січня, США заборонили польоти своїх цивільних літаків над Іраком і Іраном, а також над водами Перської та Оманської заток.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp

— Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020

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