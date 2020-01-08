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Украинский самолет с 180 пассажирами разбился в Тегеране

Украинский самолет с 180 пассажирами разбился в Тегеране

Киев  •  УНН

 • 105716 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Иранское государственное телевидение сообщает о катастрофе украинского самолета, который перевозил 180 пассажиров и экипаж, неподалеку от аэропорта столицы Ирана — Тегерана. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

О любых повреждениях или пострадавших пока не сообщается.

В сообщении иранского гостелевидения говорится, что авария в среду утром вероятно произошла из-за механических неисправностей.

Издание New York Times пишет, что это был самолет Boeing 737, который осуществлял взлет из аэропорта, направляясь в Украину.

Как отмечает сервис Flightradar24, последняя информация о местонахождении самолета была получена в районе города Парандий недалеко от Тегерана.

Больше подробностей пока нет.

Напомним, после ракетных обстрелов военных баз США со стороны Ирана на территории Ирака, произошедших в ночь на 8 января, США запретили полеты своих гражданских самолетов над Ираком и Ираном, а также над водами Персидского и Оманского заливов.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp

— Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020

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