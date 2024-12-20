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В Киеве почти полностью восстановили теплоснабжение после ракетной атаки

В Киеве почти полностью восстановили теплоснабжение после ракетной атаки

Киев  •  УНН

 • 1029 просмотра

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«Киевтеплоэнерго» возобновило теплоснабжение почти всем потребителям, пострадавшим от утренней ракетной атаки. Без тепла остаются только 3 дома из 630, которые были отключены из-за повреждения тепломагистрали.

«Киевтеплоэнерго» сообщило, что теплоснабжение восстановлено для почти всех потребителей, которые остались без тепла из-за утренней ракетной атаки, передает УНН со ссылкой на КГВА.

«Киевтеплоэнерго» возобновило теплоснабжение для почти всех потребителей, которые остались без тепла из-за утренней ракетной атаки.  Сейчас без тепла остается только 3 дома. Аварийные бригады делают все возможное, чтобы подключить их к централизованному отоплению как можно быстрее!» - говорится в сообщении.

Напомним 

Ранее УНН писали, что в Голосеевском районе Киева 630 домов, 16 больниц, 17 школ и 13 детсадов остались без отопления из-за повреждения тепломагистрали. В результате атаки есть пострадавшие, по погибшим данные разнятся.

Алина Волянская

Алина Волянская

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